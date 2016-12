Vi racconto il Senegal, quello vero!

Il Senegal non è un paese da safari, da big five nella boscaglia e mirabolanti prodigi naturalistici: va visto attraverso la gente, i colori, il cibo e la musica. Certo le spiagge sull’oceano sono meravigliose, la savana e le lagune si estendono a perdita d’occhio, i baobab sono maestosi, ma è tutto il resto che colpisce. A parte i 40 gradi che non ci abbandoneranno per dieci giorni, questa è la stagione successiva alle grandi piogge, quella della vegetazione rigogliosa e delle tante feste religiose e di costume,ed è tutto un piacere per la vista.(Il viaggio ha avuto luogo alla fine di ottobre N.d.R.)

Nella notte più termicamente calda della mia vita, arriviamo a Dakar dove le nostre guide locali ci prelevano in aeroporto e su una grossa jeep ci conducono nella sede di "Chiama-il-Senegal", l''associazione no profit che ha organizzato il nostro tour socio-culturale-paesaggistico, dove soggiorniamo i primi due giorni. Il posto è appena fuori Dakar, lungo la costa, e per arrivarci attraversiamo un’immensa indistinta periferia, disseminata di rifiuti di varia natura. Per fortuna la scarsa illuminazione, il dissesto delle strade e il discutibile stile di guida distolgono la nostra attenzione da tutto quello scempio. Saranno queste le prime avvisaglie di un modo di vivere minimalista a cui sono abituati nella vita vera da queste parti. A titolo esemplificativo: aria condizionata inesistente, ventilatore cigolante e precario, animali di tutte le razze-specie-categorie-famiglie che sfrecciano sui sanitari del bagno, sui pavimenti, muri, soffitti e selciati.

I primi due giorni sono dedicati alla visita di due mete nei pressi della capitale: la laguna rosa e l’isola di Gorè, rispettivamente il punto d’arrivo della famosissima competizione motoristica Parigi-Dakar e il punto di partenza degli schiavi africani per tutte le destinazioni del nuovo mondo. Nei pressi della laguna, che è anche la salina più rinomata del paese, visitiamo un villaggio di pastori e siamo subito assaliti dai bambini che ci aspettano ansiosi per via del carico di caramelle di cui li omaggiamo. Alle spalle del villaggio ci si apre l’immensità dell’Atlantico e delle sue spiagge. Il giorno a Gorè invece, isola che raggiungiamo in mezz'ora di traghetto da Dakar, è all’insegna della riflessione e della memoria, dato che visitiamo i luoghi segnati dall’infamia della schiavitù e della deportazione nelle Americhe. Qui, con la complicità dei notabili locali corrotti e spietati, si sono avvicendate e arricchite generazioni di coloni portoghesi, spagnoli e francesi grazie alla tratta ignobile di essere umani.

Il terzo giorno partiamo alla volta dellun piccolo territorio separato dalla terraferma da un breve braccio di laguna che ogni sei ore si riempie e si svuota d’acqua a causa dei flussi di marea. E in questo punto di confine fra terra e mare si sono accumulate nei secoli tonnellate di conchiglie, scarti del florido mercato della pesca, che hanno formato la base, poi edificata e abitata, dell’isola chiamata Fadiouth. Il pomeriggio dello stesso giorno andiamo a visitare un villaggio nella savana, una piccola comunità di contadini, ben felice di accoglierci (visto che non arriviamo a mani vuote, ma pieni di vettovaglie in regalo!), di mostrarci le capanne e di intrattenerci con balli e canti. Qui si vive in totale condivisione umana e di beni materiali (ben pochi peraltro): i bambini sono innumerevoli e un po’ di tutti, così come le capanne sono di chi ci entra, cucina, dorme o prega.