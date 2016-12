Alessandria d'Egitto, fascino mediterraneo

Tra rovine subacquee e moschee...

Fondata tra il 332 e il 331 a.C da Alessandro Magno, la prima delle città omonime istituita dal grande stratega, è un affascinante miscuglio di storia antica e modernità. Innumerevoli e pregiati i monumenti greco-romani e le rovine antiche da visitare in città. Tra le tante vestigia del passato, non tralasciate di visitare le catacombe di Kom el-Shouqafa, le rovine subacquee di Montazah e Maamoura e la moschea Abu al-Abbas al-Mursi. Le catacombe di Kom el-Shouqafa (il cui nome letteralmente significa "ammasso di macerie") costruite dagli antichi Greci e Romani per una famiglia agiata dell'epoca, accolgono circa 300 mummie. Una volta raggiunte le catacombe, scavate nella roccia e raggiungibili grazie a una scala a spirale, non dimenticatevi di prestare attenzione in primis alla scultura del disco solare posta sull'arcata e poi alle numerose sculture tipiche dei serpenti barbuti che indossano la corona dell'Egitto Superiore e Inferiore. Il sito che pur essendo stato costruito durante il governo greco romano, è un palese omaggio ai miti dell'Antico Egitto, fu scoperto casualmente il secolo scorso e grazie ad un asinello che, incauto, cadde in una fossa. La fossa condusse alle catacombe. Un'altra meraviglia degna di nota sono sicuramente le rovine subacquee di Montazah e Maamoura. Il famoso sito archeologico, posto in una baia nella parte orientale di Alessandria, testimonia la grande attività marina che interessò la città tra il 1° e il 6° secolo d.C. La principale attrazione? Il pontile in pietra, lungo circa 200 metri, che si trova ad una profondità che oscilla tra i 3 e i 6 metri. L'architettura è circondata da splendide anfore e ancore. I due siti possono essere raggiunti a nuoto dalla costa o affittando delle barche. Per le immersioni, l'unico centro centro diving certificato CDWS sulla costa settentrionale è lo sport acquatici di Montazah. Dopo tanta archeologia, non tralasciate una visita alla più grande moschea della città, la Abu al-Abbas al-Mursi. La bellissima costruzione, edificata nel 1775 in onore di uno sceicco andaluso, vi accoglierà con la sua facciata di un colore crema caldo, le sue imponenti cupole, arabeschi e l'alto minareto.

Mare, datteri e spiagge vergini

Dopo tanta cultura è proprio arrivato il momento di concedersi una rilassante passeggiata lungo la costa di Alessandria d'Egitto. Lunga ben 70 km, la costa è un piacevole susseguirsi di baie e affascinanti porti tra cui spicca per la bellezza della sua forma che ricorda una mezza luna, il Porto Orientale di Alessandria sovrastato dalla maestosa fortezza Qaitbay. Un appunto: lungo la White Med si erge maestosa la cosiddetta colonna di Pompeo, chiamata così perché probabilmente segna il posto dove fu sepolto il generale romano dopo la sconfitta contro Cesare. La colonna, è alta circa 25 metri ed è il più alto monumenti antico della città. Se siete degli amanti delle piccole calette incontaminate allora dirigetevi verso Marsa el-Sharif, a pochi chilometri di distanza da Alessandria. Qui troverete la spiaggia di Agiba, una delle più belle spiagge incontaminate al mondo. Lunga 40 metri, la spiaggia si presenta agli occhi dei visitatori come un piccolo paradiso di sabbia bianchissima lambito da acque cristalline e protette dalle scogliere circostanti. E per i più golosi, nei pressi di Alessandria sorge la località di Siwa, uno dei migliori luoghi di produzione dei dolcissimi e carnosi datteri. Un'altra valida alternativa sono i negozi di Marsa Matrouh dove potrete viziare il vostro palato con ogni tipo di dattero. Avete mai provato i datteri ripieni di cioccolato o mandorle? Forse è arrivato il momento di cominciare...