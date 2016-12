La Repubblica Dominicana e i suoi sigari

Festival del Sigaro

Una passeggiata a La Romana e a Santiago

Posto a sud dell'isola, a circa 130 chilometri da Santo Domingo, il comune de La Romana, il cui nome deriva da una pesa usata nel 1500 per valutare le merci, è uno dei più ricchi e visitati centri della Repubblica Dominicana. La Romana oltre l'intensa produzione di sigari è anche il principale centro di produzione dello zucchero. E se avete voglia di perdervi in distese di canne da zucchero, raggiungete Bayahibe e scegliete tra i tanti tour in jeep che vengono organizzati alla scoperta dei campi di zucchero.

in programma dalnelle città di La Romana e Santiago, è uno di quegli eventi di portata internazionale. Durante le 6 giornate, infatti appassionati del sigaro provenienti da tutto il mondo si ritrovano nelle due località per vivere tutta la magia che si cela dietro la preparazione di alcuni tra i sigari più famosi al mondo prodotti da General Cigar, Davidoff, Matasa e Aurora. Un viaggio alla scoperta delle migliori aziende di sigari del paese e delle piantagioni tra una degustazione e l'altra. La manifestazione si divide in due momenti, il primo dal 17 al 19 febbraio, si svolge nella città denel celebre resort di Casa de Campo mentre la seconda parte ha come cornice la città dichiamata anche la Capital Caribeña del Cigarro per la presenza dei più noti marchi produttori di sigari: General Cigar, Davidoff, Matasa e Aurora. L'evento è anche una buona occasione per scoprire il nord dell'isola e le sue bellezze, Puerto Plata con la sua fabbrica del Rum Brugal e Cabarete, il regno del surf.