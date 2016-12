Un safari nel NamibRand Reserve

Nello stato indipendente dell'Africa meridionale, la Namibia , confinante a nord con l'Angola e lo Zambia, a est col Botswana, e a sud col Sudafrica, sorge una delle riserve naturali più affascinanti dello stato, il NamibRand Nature Reserve . Fondata nel 1984 da J.A. (Albi) Brückner è uno stupefacente concentrato di natura che si declina nel deserto del Namib , in tratti di savana che si alterna a catene montuose e in una variegata fauna selvatica. Meta perfetta per un rilassante safari in terra africana.

Una Riserva da sogno...

NamibRand Reserve, posta nel sud-ovest della Namibia sul deserto del Namib, è una riserva naturale privata fondata nel 1984 da J.A. (Albi) Brückner, che si estende per 1.722 chilometri quadrati, è stata concepita con l'obbiettivo di estendere i confini del deserto del Namib e di preservare il naturale corso di migrazione stagionale della fauna selvatica. La Riserva, una tra le aree private più estese del Sud Africa confina ad ovest con il Namib-Naukluft National Park e ad est con le imponenti montagne Nubib. Nella Riserva sono presenti tutti gli aspetti naturalistici del deserto del Namib e quattro habitat distinti che si declinano in: dune e pianure sabbiose, inselberg (piccoli monti isolati) e montagne e pianure di ghiaia e sabbia. Ma la natura qui non si declina solo in paesaggi stupefacenti, mammiferi di grandi dimensioni come ippopotami, giraffe, zebre, babbuini e predatori come il leopardo, maculato e marrone,il gatto selvatico africano insieme a oltre 150 specie diverse di uccelli sono gli altri protagonisti di questo vero e proprio paradiso terrestre. All'interno dell'area protetta è possibile partecipare a safari fotografici, percorsi a piedi, e in mongolfiera. Inoltre, la Riserva è anche uno dei posti che si affianca alla politica dell'International Dark-Sky Association nata per preservare la naturale luminosità dei cieli. L'area infatti è stata designata, nel mese di maggio del 2012, dall'associazione come International Dark Sky Riserva, il secondo livello "Gold". Per chi invece alle stelle ama i safari, l'area offre safari esclusivi durante i quali accompagnati da ranger esperti, a piedi, in fuoristrada o dal cielo in una mongolfiera è possibile godere di tutta la grandiosità della natura africana.