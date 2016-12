Atlanta: storia, letteratura e mille eventi

Una città ricca di sorprese...

Per chi vede per la prima volta Atlanta è consigliabile cominciare da una visita al Martin Luther King Jr. National Historic Site. Qui, nel raggio di un solo chilometro e mezzo di distanza, si ha la possibilità di vedere ben due medaglie Premio Nobel per la Pace. Sia Martin Luther King Jr., il leader per i Diritti Civili, sia l’ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter hanno infatti ricevuto questa onoreficenza. Nel sito si possono inoltre visitare la nota chiesa Ebenezer Baptist Church, dove King indirizzò numerosi e importanti sermoni e per chi ne abbia voglia c'è anche la possibilità di pagare un tributo alla sua tomba posta accanto a quella della moglie Coretta. Un appunto: quest'anno si celebra il 50° Anniversario del famoso discorso di King al Lincoln Memorial di Washington, I Have A Dream, dell’Agosto 1963. (Apertura: 9.00/17.00). Ad Atlanta si trova poi la casa di Margaret Mitchell, con l’appartamento soprannominato dalla stessa Mitchell “The Dump” (la discarica) e dove la scrittrice diede vita a “Via col Vento”. Ma la bella città non è solo luogo di grande storia politica e letteraria, qui infatti fu inventata la bibita più famosa al mondo, la Coca Cola. Imperdibile è una visita al World of Coca Cola. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle origini della bibita e di tutta la sua incredibile storia. Bene, una volta che vi sarete rinfrescati con più di 60 prodotti provenienti da tutto il mondo, uscite dalla porta principale del museo per entrare nel cuore del tourism district. La bella città è infatti anche la sede del network di news globale – la CNN - e dell’Acquario più grande al mondo, il Georgia Aquarium. Ora non vi resta che salire sulla più lunga scala mobile sospesa per poi curiosare dietro le scene del primo network di news al mondo, grazie all’ Inside CNN Studio Tour. Potrete vedere come si studia il meteo utilizzando uno schermo verde e visitare l’intero piano della newsroom dove giungono notizie da tutto il mondo. Il mondo dei pesci vi attira? Allora il Georgia Aquarium è il posto adatto a voi. E ricordatevi che il posto che visiterete è l’unico acquario del Nord America che ospita lo squalo balena! Infine, da non perdere è la classica giornata all’Atlanta Centennial Olympyc Park con ben 4 attrattive eccezionali, tutte da visitare.