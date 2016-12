Una vacanza con Asterix e Obelix...

Dalla Francia alla Tunisia per un viaggio "gallico"

Francia, Parigi, Parc Asterix. A soli 30 chilometri di distanza da Parigi troverete un luogo cult per tutti gli amanti dei due simpaticissimi galli, il Parc Asterix. Qui vivrete l'incredibile magia di essere letteralmente catapultati nell’antica Gallia: 32 attrazioni a tema, delle quali più di 10 dedicate ai più piccoli (sotto i 6 anni), vi faranno infatti rivivere le avventure del guerriero Asterix e del suo amico Obelix. Il parco è diviso in sei aree tematiche: la Gallia, l’Impero Romano, l’Antica Grecia, l’Egitto, I Vichinghi e Viaggiando nel tempo e offre la possibilità di assistere a spettacoli esclusivi, come “La légion recrute”, uno show umoristico e circense basato su numeri acrobatici mozzafiato. Un appunto: il Parco riapre il 15 aprile.

Spagna, Alicante. La Spagna è stata il luogo preferito non solo del fumetto Asterix in Iberia, ma anche del film Asterix alle Olimpiadi che, nonostante sia ambientato in Grecia, è stato girato in terra iberica. E sapete dove è stato girato il film? Quasi interamente negli studios di Alicante, ed è costato l’incredibile cifra di 80 milioni di euro, una delle produzioni europee più costose. Allora, per respirare un pò d'aria "gallica" in terra spagnola non vi resta che raggingere la particolarissima Alicante e lasciarvi affascinare dalle sue strette stradine e dalle sue coloratissime ceramiche.