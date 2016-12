In motoslitta nello stato del Wyoming

Se si ha voglia di cavalcare una motoslitta e attraversare vasti spazi bianchi di neve, la risposta al desiderio di libertà ed avventura è lo stato del Wyoming , negli Stati Uniti d'America . Qui, “la polvere”, il nome con cui viene definita la neve delle Montagne Rocciose U.S.A, è al massimo della sua qualità in molteplici zone come nel Yellowstone National Park , nei percorsi de l Continental Divide Snowmobile Trails e tanti altri ancora. A voi la scelta del percorso che risponde meglio alle vostre esigenze...

In motoslitta nel Wyoming

Posto nel centro-nord degli Stati Uniti, il Wyoming, il cui nome in lingua munsee (indiana) significa “presso il grande fiume calmo”, confina a nord con il Montana, a est con il Dakota del Sud e il Nebraska, a sud con il Colorado, e a ovest con Utah e Idaho. Qui, “la polvere” - così è definita la neve delle Montagne Rocciose U.S.A. - è al massimo della sua qualità in molteplici zone, con oltre 3.200 chilometri di piste curate o selvagge, incluso il sistema di percorsi dello Spartiacque Occidentale - Continental Divide Snowmobile Trail System - che è costantemente all’apice dei migliori percorsi in America. Molte infrastrutture dispongono d’alloggio, tour accompagnati e noleggio di motoslitte in ogni angolo dello Stato. Ogni percorso offre un po’ di tutto per l’amante della motoslitta: ammirare la fauna selvatica in libertà e spettacolari paesaggi; solcare la neve di centinaia di praterie, affrontare un paio di ardui pendii. La lunga stagione invernale del Wyoming consente di pianificare una bella avventura tra metà Dicembre fino agli inizi d’Aprile.

I migliori percorsi...

Yellowstone National Park. I percorsi, estensione di quelli del Continental Divide Snowmobile Trail System, possono essere esplorati solo con una motoslitta autorizzata. Centinaia di motoslitte sono consentite ogni anno, ma con ampio margine di prenotazione.

Continental Divide Snowmobile Trails (CDST). Considerato uno dei migliori percorsi per la motoslitta nel West, è una pista di 430 km che inizia a Lander, attraversa il Wyoming occidentale ed il Togwotee Pass per poi terminare al Grand Teton National Park. I battistrada svelano la maestosità delle vedute dei Tetons e per gli appassionati si propongono percorsi fuori pista su terreni da vera sfida.

Big Horn Mountains. Il sistema dei percorsi, suddiviso tra nord e sud, consente di organizzare una perfetta vacanza su misura in motoslitta. Qui, vi aspettano ben 550 km di sentieri puliti ed 80 non battuti.

Snowy Range. Dislocato nella sezione centro-orientale a sud del Wyoming lo Snowy Range così giustamente denominato, nella Medicine Bow National Forest, ogni anno vanta precipitazioni nevose di oltre 7 metri di “polvere”, in ampie vallate e macchie boschive, e centinaia di piste pressoché tutte non battute.