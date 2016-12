Repubblica Dominicana: natura, surf e movida

Nelle Grandi Antille, bagnata a nord dall'Oceano Atlantico e a sud dal Mar dei Caraibi, sorge una terra famosa per la vivacità della sua capitale, per la sua natura spettacolare e per il suo modo di vivere “festaiolo”. Questa terra è la, una tra le mete che gli italiani hanno scelto come vacanza ideale da vivere per il Natale. Qui, tra una passeggiata nel nuovo itinerario green, una cavalcata sulle onde e una festa tutta musica e colori: il famoso Carnevale, la vacanza ha tutti gli ingredienti giusti per risultare rilassante e divertente al tempo stesso.

Un nuovo itinerario green: il Sendero Loma Isabel

Per tutti gli amanti della natura, nella provincia di Puerto Plata a nord della Repubblica Dominicana c'è il Sendero Loma Isabel de Torres, all’interno del monte Isabela de Torres, 800 metri di altitudine, a piedi del villaggio di Puerto Plata. Il progetto, sviluppatosi grazie anche alla presenza di due associazioni che lavorano nel territorio, il Cluster Turístico y Cultural de Puerto Plata (CTCPP) e Turisopp, nasce dall’intento di conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico della montagna, l’estrema varietà di fauna e flora presenti e fa parte di un progetto più ampio di promozione della cultura ambientale. Ma il sentiero in sé non è l'unica attrattiva, lungo il suo percorso sono stati individuati infatti numerosi luoghi di interesse, sono stati creati punti panoramici e aree di sosta in modo da far vivere nella maniera più piacevole possibile la bella passeggiata green. Una volta giunti al sentiero verrete accompagnati da esperte guide che, attraverso un percorso di 4 km che passa anche all’interno di un bosco tropicale, giungerete fino alla cima della montagna dove si aprirà davanti ai vostri occhi un panorama a dir poco incredibile: tutta la costa di Puerto Plata, Cofresì ad ovest, le spiagge di Sosùa ad est, la città di San Felipe. Durante il tragitto potrete conoscere molte specie di piante e animali rari, 37 tipologie diverse di uccelli, dei quali 13 si trovano solo in Repubblica Dominicana. Qualche appunto su Puerto Plata: bagnata dall’Atlantico, la provincia possiede ben 11 km di spiaggia dorata. Tra le tante bellezze naturalistiche, spiccano anche le architetture della città disposte nel centro della città. Tra gli edifici, quasi tutti in stile romantico-vittoriano, di notevole interesse è la fortezza di San Felipe e il museo della Fortezza. Entrambi infatti testimoniano l’importante passato culturale della città.

Cabarete: il regno del surf

Forse non tutti sanno che nel nord della Repubblica Dominicana si trova un vero e proprio paradiso per gli amanti del surf, kitesurf, windsurf e sup, ovvero il vivace villaggio di Cabarete nella provincia di Puerto Plata. La posizione geografica nell’oceano Atlantico, la presenza di una baia protetta al suo ingresso della barriera corallina, un vento perfetto che arriva da est che oscilla tra i 15-25 nodi che genera una varietà di onde incredibili, fanno infatti di Cabarete un vero e proprio regno del surf. Per gli amanti di questi sport da tavola ma anche per coloro che desiderano provare esperienze nuove, di grande interesse è l’esperimento Take off, una scuola di surf che sorge nella bellissima Playa El Encuentro. Il centro, diretto dal tedesco Marcus Bohm trapiantato da 20 anni a Cabarete, organizza in qualunque periodo dell’anno lezioni di tutti i livelli per adulti e bambini e surf trip anche nelle zone vicine Playa Grande, Playa Preciosa e Rio San Juan. Tra i tanti eventi di rilievo legati al tema, nel mese di febbraio si svolge Master of the Ocean, gara annuale di kiteboarding e surf nella baia di Cabarete. La manifestazione, attesissima dagli appassionati ma non solo, riunisce i giovani talenti della Repubblica Dominicana ma anche anche internazionali, un trampolino per tutti coloro che vogliono diventare dei professionisti. Ma il surf non è l'unica risorsa di Cabarete. Qui, infatti l'altra grande attrazione è la vivace movida che si svolge nei numerosi locali sulla spiaggia dove è possibile degustare un buon cocktail a base di rum al ritmo di merengue e bachata.