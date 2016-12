Giro del mondo...con Biancaneve

Il 21 dicembre di 75 anni fa a Hollywood, nelle sale del Carthay Circle Theatre, un pubblico entusiasta applaudiva, per la prima volta, alla fine della proiezione del primo lungometraggio animato realizzato da Walt Disney: Biancaneve e i Sette Nani. Una buona occasione per organizzare un viaggio alla scoperta dei luoghi di Biancaneve. Il tour, proposto daparte da Senigallia nelle nostre Marche per arrivare fino in Malesia, a Kuala Lumpur. A voi le tappe del tour “da fiaba”...

Dalle Marche alla Malesia, con Biancaneve e i Sette Nani

Marche, Senigallia (An). Nella parte iniziale della fiaba, Biancaneve prima di conoscere i Sette Nani, scopre, entrando nella loro camera da letto, sette piccoli lettini. Dove poter rivivere insieme ai vostri figli l'emozione di dormire proprio come nella fiaba? Far vivere ai propri bambini l’emozione di dormire proprio come nella fiaba è possibile all’Hotel Bologna – 3 stelle (a partire da €49 per camera a notte) di Senigallia. L’hotel dispone infatti di una “Suite Sette Nani”, una grande camera da letto a tema caratterizzata da un letto di quasi 4 metri con 7 piccole testate.

Spagna, Barcellona. Chi non ha mai detto almeno una volta davanti allo specchio la famosa frase “Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. A Barcellona, l’hotel The Mirror – 4 stelle (a partire da €114 per camera a notte) è il sogno di tutti i vanitosi: un enorme specchio a tutta parete per specchiarsi anche appena svegli, e le pareti riflettenti del bagno, sono l’ideale per giocare a fare le regine cattive per un giorno.

Germania, Kronberg. Per dormire come una vera regina, il Schlosshotel Kronberg – 5 stelle (a partire da €144 per camera a notte) nei pressi di Kronberg in Germania, è la meta perfetta. Situato nella piccola cittadina di Taunus, il castello risale al 1893, anno in cui venne costruito per volontà dell’imperatrice Victoria Friedrich. Adibito ad albergo nel 1954, l’edificio è caratterizzato dall’autentica atmosfera di un castello di epoca imperiale ed è perfetto per un soggiorno degno di una fiaba come quella di Biancaneve.

Malesia, Kuala Lumpur. Un soggiorno circondata dalle mele potrebbe essere il sogno della perfida Grimilde, che nella fiaba tenta di uccidere Biancaneve proprio con una mela avvelenata. A Kuala Lumpur, l’Apple Hotel – 2 stelle (a partire da €35 per camera a notte) permette di dormire in un ambiente davvero speciale: sedie, orologi e persino i lavandini sono a forma di mela. Il frutto viene offerto agli ospiti all’arrivo in hotel, ma si può mangiare tranquillamente: questa volta non è avvelenato!