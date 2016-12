Giro del mondo, di stella in stella...

Cieli incredibilmente stellati, alcuni tra i parchi naturali più belli del mondo e un telescopio portatile. Questi i tre elementi cardine che caratterizzano uno tra i modi di viaggiare più affascinante e magico al mondo, il cosiddetto "turismo delle stelle". Una vera e propria vacanza alla ricerca del cielo notturno più limpido e colmo di stelle, un viaggio per carpire ogni segreto dell'astronomia e della natura. Il periodo migliore per dedicarsi a questo tipo di vacanza? L'inverno, la stagione durante la quale il cielo è straordinariamente buio e limpido. Ecco i migliori posti del mondo dove poter sperimentare l' “l'astro-turismo”. A voi la scelta

Dai cieli bui dell'America a quelli della Nuova Zelanda

Natural Bridges National Monument, San Juan County, Utah. Il parco nel 2007, è stato designato dall'International Dark-Sky Association come il primo International Dark-Sky Park, per il suo cielo riconosciuto come il più buio e più chiaro di tutti gli Stati Uniti d'America ma anche per la volontà dell'ente del parco di preservare il buio naturale come una risorsa meritevole di tutela. L'area si trova non lontano dal White Canyon e dal Canyon Armstrong ed è famosa non solo per il suo cielo stellato ma anche perché possiede il più grande ponte naturale del mondo, definito nel 1904 dal Presidente Theodore Roosevelt come il primo monumento naturale nazionale dello Utah.

Regno Unito, Gran Bretagna, foresta di Kielder; in Scozia, foresta di Galoway. In Gran Bretagna, precisamente nella regione del Northumberland, sorge il Kielder Water & Forest Park, un parco che assicura, grazie all'unione di intenti (ridurre l'inquinamento luminoso, incrementare il risparmio energetico e assicurare una maggiore cura della natura) tra l'ente del parco e gli International Dark Sky Association (IDA) un cielo buio per quasi 400 chilometri quadrati di campagna. L'area è la terza più grande d'Europa in questo ambito. All'interno del parco è ospitato il più grande lago artificiale nel nord Europa. Il suo osservatorio in quattro anni ha attirato ben 30 mila visitatori. Mentre in Scozia, un altro luogo amato dai cercatori di stelle è la foresta di Galoway, uno tra i siti considerato tra i più belli e bui d'Europa. Il parco, una brughiera di circa ottantamila ettari completamente priva di qualsiasi luce artificiale, offre l'opportunità di osservare a occhio nudo la galassia di Andromeda (l'unica visibile ad occhio nudo nell'emisfero Nord) e le aurore Boreali.

Portogallo, Alentejo, "Dark sky reserve" di Alqueda. L'area naturale, il primo sito al mondo ad essere dichiarato dalla fondazione Starlight con supporto di Unesco come destinazione turistica per il "turismo stellare", si estende per tremila chilometri quadrati nei comuni di Alandroal, Barrancos, Moura, Mourao, Reguengos de Monsaraz e Portel. All'interno i turisti possono prendere in prestito telescopi e binocoli per le osservazioni o di farsi guidare da esperti del settore.