Marocco d'inverno: cime innevate e deserto

Dal massiccio dell'Atlante alla “Piccola Svizzera”...

Per chi ha scelto di trascorrere una vacanza nel Marocco stile inverno, un suggerimento potrebbe essere quello di trascorrere una fresca mattinata sulle piste innevate delle montagne di Oukaïmeden. Oukaïmeden, o “Louka”. È la principale stazione sciistica del Marocco, nonché quella meglio attrezzata e quella più elevata, situata a soli 75 km da Marrakech (1 ora di tragitto), conosciuta per essere anche la più innevata. Il monte Oukaïmeden raggiunge un’altitudine di 3200 metri e la zona sciistica si trova fra i 2500 e i 3200 metri. Gli sciatori possono usufruire di 6 seggiovie e di una ventina di piste da sci che si estendono per oltre 300 ettari sul pendio nord dell’Oukaïmeden. Da novembre ad aprile una seggiovia – la più alta del Nord Africa – conduce alla cime del Jbel Oukaïmeden (3273 m), mentre diversi skilift permettono ai principianti di allenarsi sui pendii più semplici. Tra le attività possibili ci sono anche lo sci di fondo e il fuoripista. Mentre a sessanta chilometri da Fès, a oltre 1700 metri di altitudine, sorge Ifrane, soprannominata la “Piccola Svizzera” del Marocco per via degli chalet dai tetti pendenti che evocano in modo sorprendente la Svizzera. Ifrane è un notevole borgo dallo stile alpino chic, una meta elegante, in cui in inverno è possibile praticare lo sci di fondo e da discesa. I turisti arrivano per provare piste le innevate o semplicemente per godersi il piacere del meraviglioso panorama. La stazione sciistica, inaugurata nel 1950, consta di 5 piste e 2 skilift ed è situata nel massiccio del Medio Atlante a 1650 m di altitudine, in un’oasi circondata dal verde della grande foresta di cedri. A 19 km a sud di Ifrane è possibile sciare nella bellissima stazione di Michlifen. Una ricca proposta di strutture d’alto livello che si snodano ai piedi delle piste. Questa località sciistica, situata a 2000 metri d’altezza, sorge all’interno di un cratere di un vulcano estinto, in una conca poco profonda circondata da boschi di cedri.