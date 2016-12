Thailandia, la terra delle orchidee

Montagne e colline dell’interno, la capitale, il sud e le isole. Qual è il miglior periodo per andare in? Da novembre a tarda primavera si entra in alta stagione e ovunque si può godere di clima asciutto e temperature ideali (26° a Bangkok, 22° a Chiang Mai e 27° a Songkhla). Le altre due stagioni della Thailandia vanno da marzo a maggio (stagione asciutta e molto calda) e da giugno a ottobre (molto umida e piovosa). E se a ciascuno il proprio itinerario, da non perdere tra le tante mete c’è sicuramente(Tapù), dove negli anni ‘70 Roger Moore fu protagonista nei panni di 007 di alcune scene memorabili in “L’uomo dalla pistola d’oro”. Che dire poi della capitaleo di? Ecco alcune idee – tra le infinite cose che si possono organizzare in Thailandia – su cosa fare e dove andare.

Uno dei migliori ristoranti della capitale è il Vertigo. Un nome che non nasce a caso… visto il panorama davvero unico che si gode dal 60° e ultimo piano del grattacielo che ospita l’Qualità altissima e prezzi ovviamente adeguati, ma alla portata di tutti se paragonati ai grandi ristoranti occidentali. Stesso discorso di questo albergo a cinque stelle, con stanze di ogni dimensione e costi decisamente ragionevoli. Che dire poi della possibilità di farsi coccolare nella Spa con massaggi di ogni genere, dai tradizionali thailandesi a quelli orientali di ogni tipo? Non mancano una piscina che si estende all’aperto sul 21° piano, il Latitude lounge & bar anch’esso con vista panoramica e il Romsai Restaurant al pian terreno affacciato su uno splendido giardino con cascata.

Quello di Phuttamonthon è probabilmente il più grande tempio della Thailandia . Di certo la statua in bronzo del Buddha alta una ventina di metri è di per sé uno spettacolo oltre che oggetto di composta venerazione da parte di migliaia di persone ogni giorno. Tutto intorno un enorme parco, spazi per cerimonie religiose e attività educative. Il Mercato dei fiori è invece un luogo dove osservare centinaia di persone al lavoro, occupate a intrecciare dalle orchidee ai fiori di loto e a smerciare fiori dai mille colori. I prezzi sono davvero incredibili: con pochi euro si acquistano decine e decine di orchidee…Tra i tanti centri commerciali che ospitano negozi e brand di ogni genere – da quelli occidentali a quelli locali come quello del “re della seta” Jim Thompson – una visita va fatta al MBK un vero concentrato di oggetti di ogni tipo, tecnologici in testa, a prezzi decisamente concorrenziali…

Partendo dall’acqua… la visita alla città si può dividere passando lungo il ramo principale del fiume che divide la città. Nei varilaterali, vivono su palafitte quasi mezzo milione di persone. È possibile passare nei più turistici canali, ma anche provare ad addentrarsi – con i suggerimenti dell’– in luoghi frequentati esclusivamente dalla popolazione locale, come il: ottimo per acquistare e assaggiare un po’ di tutto. Muovendosi via fiume meritano una visita il fantasticoil(Grand Palace) e il. Suggestiva anche la visita a una delle sconfinate. Durante la gita una tappa azzeccata per il pranzo può essere quella al Reua Riverside, un grande barcone adibito a ristorante self service con ricco menu.

Con meno di un’ora di aereo da Bangkok si arriva a Phuket. Bond Island è certamente uno dei luoghi da visitare. Lungo la strada verso nord al Wat Tham Suwankhuha, un tempio che pur non essendo un must è caratterizzato da centinaia di piccole scimmie – che gradiscono senza troppi problemi frutta e pane offerti da turisti e locali – e da una grande statua di Buddha color oro adagiata su un fianco e “protetta” da un’enorme caverna. Dopo la visita e le foto ricordo a Bond Island ci si può perdere tra centinaia di isole, spiaggette e faraglioni. Per mangiare e fare scorta di souvenir un posto da segnare in agenda è Panyee Village, un intero villaggio di pescatori (etnia indo-musulmana) costruito su palafitte, dai ristoranti ai negozi, dalle case alla scuola e al campo di calcetto dove gli alunni fanno ginnastica e tirano calci al pallone nei momenti liberi.

Spiaggia, laguna e piscine

Angsana Laguna Phuket è un resort con mare, piscine (una con tanto di sabbia dove è possibile tuffarsi direttamente dalla propria stanza) e laguna appunto, dove andare in surf, canoa e catamarano. Per le famiglie è stato organizzato anche uno spazio bambini attrezzato con tanto di mensa "a misura". I ristoranti (thailandese Baan Talay, mediterraneo Bodega & Grill, aperitivi e cucina fusion Xana Beach Club) sono guidati dall'executive chef italiano Mirko Cappa. E che dire del centro benessere con sale affacciate sulla laguna? Due strutture limitrofe e molto esclusive sono la Spa Pool Villas Phuket – con ville con giardino privato, piscina, area massaggi, stanze da letto con pareti in cristallo affacciate su laghetto e tanto altro ancora… – e il Banyan Tree Phuket con campo da golf, immenso centro benessere e sistemazioni di ogni tipo da stanze tradizionali, a villette a enormi ville (con possibilità anche di essere acquistate, utilizzate per le proprie vacanze e riaffittate negli altri periodi). Se vi trovate lungo la spiagge di Bang Tao e di fronte vi si materializzerà un dolcissimo elefantino, niente paura, si tratta di Lucky in visita ai vari resort della zona e idolo di tutti i bambini. In zona oltre a qualche ora di shopping al Canal Village, si ha a disposizione ogni tipo di servizio.

