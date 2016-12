Natale a New York: eventi e tanto divertimento

foto Ufficio stampa Correlati Natale a New York

A Chicago il Natale è già cominciato... Le vacanze di Natale a New York sono un vero e proprio must. Le attrazioni della Grande Mela nel periodo natalizio sono veramente incredibile e tra concerti, mercatini di Natale e grandiose feste di Capodanno il viaggio oltreoceano diventa un vero e proprio sogno a occhi aperti. Non resta che scegliere cosa vivere della magia del Natale americano...

Tra mercatini, musical e piste di pattinaggio Ogni anno nel periodo di Natale numerosi mercatini aprono in giro per New York City dove scovare regali originali per i propri cari immergendosi nell’autentica atmosfera natalizia della città. Nelle eleganti bancarelle del Columbus Circle Holiday Market potrete trovare casette di pan di zenzero, tartufi francesi, abbigliamento per mamme e bambini, accessori per la casa, giocattoli di legno fatti a mano e molto altro. Al mercato di Bryant Park c'è l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda abbigliamento per uomo, donna e bambino, prodotti ecosostenibili, oggetti di artigianato e accessori per arredare la casa. Il Grand Central Terminal è invece un enorme mercato di Natale allestito nella più famosa stazione ferroviaria del mondo mentre più di 100 bancarelle bianche e rosse riempiono Union Square per il tradizionale Holiday Market. Qui, potrete trovare idee regalo originali e a buon prezzo come borse e accessori di plastica riciclata, oggetti in vetro soffiato, gioielli e cinture fatti a mano. Siete tipi da musical? Bene, New York è la regina di questo tipo di intrattenimento. Il cartellone di Broadway ne ha infatti per tutti i gusti. Quest'anno poi debutta in versione musical “A Christmas Story”. In programmazione c'è Elf (fino al 6 gennaio 2013). Amate i grandi classici? Allora il vostro spettacolo di Natale ideale è al Radio City Music Hall (fino al 30 dicembre). Se invece siete degli appassionati di pattini e alberi di Natale, il vostro luogo ideale è la pista di pattinaggio del Rockfeller Center dove, a fine novembre, è stato inaugurato uno degli albero di Natale più famosi al mondo. Altre piste si trovano a Central Park: Wollman Rink e Lasker Rink. Ci sono poi l'Ice Rink di Riverbank State Park, lo Sky Rink di Chelsea Mille idee per un Capodanno “con i fiocchi” Anche per quest'anno il party di Capodanno per eccellenza a New York City è quello di Times Square. La grande sfera che con la sua discesa segna l’inizio del nuovo anno, è ricoperta da 2.688 cristalli liquidi e alimentata da 32,256 luci per un totale di oltre 16 milioni di colori luccicanti. Prima e dopo il Ball Drop, il pubblico è intrattenuto da concerti, performance dal vivo e grandiosi spettacoli pirotecnici. Due le proposte di Capodanno del New York Marriott Marquis and Renaissance New York Times Square. Gli ospiti dell’hotel, situato nel cuore di Times Square, potranno scegliere tra un’elegante serata di gala nella Broadway Lounge, con open bar, musica e spettacoli, o una cena a cinque portate nel View Restaurant & Lounge con una vista spettacolare su Times Square dal 48° piano.