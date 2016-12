I migliori ice-hotel del mondo

La vallata tirolese a pochi passi dall'Italia propone una vacanza invernale singolare. Nella località di Hochoetz vi attende, a partire da metà dicembre, un autentico, un capolavoro di neve e ghiaccio a quota 2000 metri. I sui interni rivelano un mondo magico, fatto unicamente di neve e ghiaccio, un capolavoro artistico di architettura e un luogo speciale, tra le Alpi dell'Oetztal, dove poter soggiornare in uno dei punti più romantici dell' Austria. L'hotel è una realizzazione composta da 6 igloo che possono ospitare fino a 4 persone ciascuno, 8 suite per coppie e un ampio salotto-lounge come zona comune. Qui, i rumori dall'esterno arrivano molto attutiti e regna la pace assoluta nel pieno silenzio contemplativo. Un posto speciale che gli sciatori possono ammirare e visitare durante il giorno proprio perché aperto a tutti e dove, sdraiati sui lettini di ghiaccio ricoperti di pelle di pecora, è possibile sorseggiare tè caldo e vin brulè nella lounge con sottofondo musicale fatto di suoni e sonorità che infondono tranquillità. Ma è al calare del sole, quando i visitatori giornalieri sono costretti ad abbandonare il villaggio, che si comincia a percepire e scoprire la vera dimensione di questo buen retiro di ghiaccio. I veri amanti della neve e della natura incontaminata potranno abbinare altrettante esperienze eccitanti come camminate notturne tra le distese innevate e serate romantiche a lume di candela. Per tutti coloro che scelgono di pernottare, viene organizzata un seduta nella sauna, tra le più alte d'Europa dove tra le gettate di vapore i più duri e coraggiosi possono rotolarsi nella neve sotto le stelle.