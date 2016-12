Safari in India

Da Delhi a Khajuraho, tra templi e giardini

Il tour, organizzato da Impronte Wilderness Safari , come prima tappa propone la città di, capitale ma anche il cuore turistico dell'India settentrionale. Qui, tutto parla della sua antica storia ricca di fascino. La sua bellezza emerge dai suoi edifici, considerati tra le opere architettoniche più sorprendenti del Paese. Tra i maggiori reperti del passato sono da visitare: il, una torre commemorativa del X secolo, vero e proprio simbolo della città;, la più grande moschea dei secoli passati. Sempre a proposito di edifici storici nel centro della vecchia città spicca il famosocostruito nel XVII secolo e residenza del potere moghul, nel cui interno si trovano sia palazzi che giardini di una bellezza rara. Prima di lasciare la città non dimenticatevi di fare un giretto tra i bazar, i mercati e le bancarelle tipiche del posto. Il viaggio in terra indiana continua poi alla volta della città di. All'alba, precisamente alle 6.00, il treno Bhopal Shatabdi vi porterà in solo 2 ore ad Agra. Perché proprio il treno? Semplice, è il mezzo di trasporto più usato in India e, in netto contrasto con il mondo caotico e colorato del Paese, è anche il più efficiente. Bene, una volta arrivati nell'ex capitale dei Moghul, famosa per gli intarsi di marmo e soprattutto per il celeberrimo, la bianca moschea funeraria (circondata da quattro minareti e da bellissimi giardini), visiterete il Forte di Agra, memoria voluta dall'imperatore Akbar. Voluta dall’imperatore mughal Shah Jahan nel 1631 per ricordare la prematura morte della moglie Mumtaz Mahal, il Taj Mahal è una delle più belle e conosciute costruzioni del mondo, vero e proprio inno all’amore eterno. Lasciata Agra e tutto il suo fascino romantico, la prossima tappa è la città diche fu la capitale della dinastia Chandela la quale regnò per cinque secoli fino all'arrivo dei Moghul. Una volta arrivati verrete accompagnati alla visita dei, noti per le sculture a sfondo eroico, considerate tra le più alte espressioni artistiche del mondo. In serata vi aspettano spettacolo di suoni e luci.