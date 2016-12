A Chicago il Natale è già cominciato...

foto Ufficio stampa Correlati Chicago, ancora più bella a Natale A Chicago, il Natale si può dire che sia già cominciato. E sì, perchè qui le festività natalizie incominciano quasi un mese prima del 25 dicembre. Una volta che viene infatti acceso l'Albero di Natale nel quartiere “Loop,” con le sue mille luci, e che viene aperta la storica pista di pattinaggio McCormick Tribune Ice Rink al Millennium Park, il Natale è come se avesse già preso "vita". Allora perchè non approfittare di queste due attrazioni per organizzare un viaggio nella "citta del blues? Qui, è già Natale...

I due must del Natale a Chicago McCormick Tribune Ice Rink. La pista di pattinaggio, posta sulla Michigan Avenue tra la Washington e la Madison Street, è un vero e proprio must del Natale a Chicago. L'accesso è gratuito e si paga solo il noleggio dei pattini. Un ottimo motivo per incoraggiare anche i meno esperti a provare l'emozione e l'atmosfera propri di questo sport. L'Albero di Natale, nel quartiere “Loop”. Le luci del gigantesco albero, posto nella Daley Plaza, sono capaci di richiamare ogni anno gente d’ogni età nel cuore di Chicago. La Tree Lighting Ceremony, celebrazione classica delle festività invernali con i suoi grandiosi spettacoli musicali, dà l'inizio ufficiale del periodo dell'Avvento. Una curiosità: l'albero scelto di anno in anno per la celebrazione, deve superare alcuni requisiti affinché passi la selezione da parte del Department of Cultural Affairs and Special Events (DCASE) insieme ai professionisti del paesaggio e di piante del The Brickman Group: deve essere necessariamente un abete di bosco oppure un abete tipicamente natalizio di almeno16 metri e si deve originalmente trovare in zona accessibile e sicura per la rimozione, ed entro il raggio di 160 km da Chicago. Quanti luci lo adornano? Ben 14.600 multi colorate con 5.000 Led e 9.600 mini Led fornite dai Laboratori UL Underwriters Laboratories, più la scintillante stella che ne decora l’apice. Chicago a colpo d'occhio La grande magia di Chicago sta nel suo mix unico: strade cittadine sofisticate ma al tempo stesso friendly e animate adiacenti allo scintillante Lago Michigan. Ed ancora, un incredibile varietà di attrazioni e posti unici da visitare. Tra le innumerevoli bellezze e cose carine da fare una volta giunti nella città del blues, 5 sono veramente imprescindibili. Ammirare le splendide vedute della città dallo Skydeck Chicago dalla Willis Tower (in passato Sears Tower) oppure dal John Hancock Observatory. Passeggiare tra incredibili espressioni artistiche, una fontana monumentale, e i giardini nei maestosi Millennium e Grant parks. Lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo durante una partita di hockey dei Blackhawks, di basket dei Bulls, di baseball dei Cubs e White Sox, di football con i Bears e di calcio con i Fire. Fare un giro sulla ruota panoramica. Fare un tour su un’imbarcazione oppure un walking tour con la Chicago Architecture Foundation. Infine, all’ombra dei grattacieli, ammirare alcuni degli animali più grandi in natura al Lincoln Park Zoo.