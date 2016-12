Natale al sole di Barbados

si avvicina, e tutto ciò che desiderate è di trascorrerlo in un posto al caldo? Allora non vi resta che preparare le valige e prenotare un volo in destinazione. Qui, non solo vi aspettano il tepore del sole caraibico ma anche divertenti eventi natalizi in stile bajan.

Sorta milioni di anni in seguito all'attività vulcanica, Barbados è un’isola corallina con magnifici fondali che, a ovest, formano una serie di ”terrazze” mentre a est si trasformano in pendii. Tutta l'isola è interessata da una varietà di flora e fauna con più di 700 specie di piante floreali e innumerevoli ecosistemi differenti. Dove visitare la maggiore concentrazione di piante? Al. Per chi invece preferisce passare l'intera vacanza tra cielo e mare, Barbados offre una vastissima scelta di spiagge. Qui, infatti, vi aspettano più di cento spiagge. Lungo la costa occidentale, la, troverete le spiagge più tranquille e romantiche, la costa sud è perfetta per una giornata di, quella sud-orientale attrae coloro che amano ilmentre le coste est e nord sono il paradiso dei

foto Ente del Turismo

Grande parata di beneficienza. Come da tradizione, il giorno di Natale corrisponde alla grande parata di beneficienza organizzata a Bridgetown, da assistere rigorosamente dopo aver partecipato ad una emozionante messa con canti gospel. Durante l'evento carri colorati sfilano per le strade della capitale che, per l’occasione, risplendono con luci, candele e addobbi realizzati con i fiori come la Poinsettia (Stella di Natale) e i Christmas Candle che, per forma e colore, ricordano le candele natalizie. Oltre alla sfilata, il pubblico è intrattenuto con Christmas Carols e musica delle feste, l'arrivo di Babbo Natale e dei più amati personaggi dei cartoni animati e tante attività per i più piccoli.

Il pranzo di Natale. La cucina di Barbados, considerata una tra le migliori dei Caraibi, è un tripudio delle migliori specialità dell’isola che si accostano a pietanze delle feste tipicamente British. Tra i piatti preferiti per questa giornata speciale c’è il Jug-jug, un piatto a base carne, piselli e farina di Guinea corn, tacchino arrosto, torta con patate dolci, platano, pane al cocco e il tradizionale Christmas pudding.

La notte di Capodanno. A Barbados la notte di Capodanno significa divertimento allo stato puro. Negli hotel, nei ristoranti e nei locali sulla spiaggia si festeggia la notte più divertente dell'anno con con fuochi d’artificio che si riflettono sul Mar dei Caraibi, feste a piedi nudi nella sabbia, tanta musica, squisiti cenoni e deliziosi rum punch, il tradizionale cocktail bajan a base di rum prodotto sull’isola. Il 1° gennaio, inoltre, rappresenta una data importante per la gente del posto: proprio in questo giorno ha inizio la stagione primaverile delle corse di cavalli organizzate dal Barbados Turf Club al Garrison Savannah di Bridgetown. L’ippica è uno degli sport più amati e seguiti dai bajan e partecipare alla prima gara di stagione è una tradizione e uno spettacolo da non perdere.