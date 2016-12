Le più belle ville con piscine "infinite"

Con l’avvicinarsi dell’inverno e dei primi freddi è cresciuta in voi la voglia di organizzare una fuga in una destinazione al caldo? Bene,propone una lista di case vacanza dove crogiolarsi al tepore del sole e farsi un bel bagno nelle spettacolari piscine senza fine per godersi il panorama del mare e il paesaggio circostante, direttamente dal bordo piscina.

Dall'America all'Oceania per un viaggio "tra cielo e piscina"

Costa Rica, Villa Tucan Tango. Posto in America Centrale, lo stato è caratterizzato da numerosi promontori e penisole che danno luogo a golfi e baie, spiagge di sabbia bianca. Villa Tucan Tango, caratterizzata da 5 camere da letto per 10 posti letto a partire da 225 euro a notte, è una vera e propria oasi di pace e tranquillità che sorge nelle vicinanze della riserva biologica del tapiro. Il suo gioiello? La piscina che si confonde con la bellezza infinita dell'oceano.

Turks e Caicos, Oceanside tower Villa. L'arcipelago corallino, posto nei Caraibi, comprende ventotto tra isole e atolli. Situato fronte oceano, villa Torre Oceanside regala viste mozzafiato. La struttura, composta da 4 camere da letto per 8 posti letto a partire da 385 a notte, possiede una spettacolare piscina infinity lunga 30 piedi circondata su due lati da una grande piscina coperta.

St. Maarten, sud del Mar dei Caraibi, Amber Villa. Situata nell'isola di St. Maarten la struttura, composta da 3 camere da letto per 6 posti letto a partire da 506 euro a notte, è un incantevole rifugio in stile neoclassico posto a poca distanza dalla spiaggia di Rouge Baie. Qui, tra panorami mozzafiato, la vacanza si trasforma in un tempo completamente dedicato al relax tra cielo e mare

Messico, Riviera Maya, Casa la Roca e Casa Contigo. Posta sulla riva di Puerto Aventuras, Casa La Roca è una delle poche case private della zona con la vista sull'oceano. Soffitti, pavimenti in marmo, collezioni d'arte, un'enorme finestra con una vista del lungomare e il suo gioiello: l'infinity pool. La struttura offre: 6 camere da letto per 16 posti letto, a partire da 618 euro a notte. Mentre Casa Contigo, posta nello stato messicano del Nayarit, offre 3 camere da letto per 7 posti letto a partire da 217 euro a notte, e un'infinity pool a soli 100 metri dalla spiaggia vicina.

Saint Vincent e Grenadine, Piccole Antille, “Tropical Hideaway Luxury Villa”. Composto da 125 isole facenti parte delle Piccole Antille, lo stato di Saint Vincent e Grenadine si presenta ancora come una terra incontaminata. Il “Tropical Hideaway Luxury Villa”, 5 camere da letto per 12 posti letto a partire da 772 euro a notte, è una nuova struttura di alto pregio costruita tenendo conto dell'artigianato locale. Ma la straordinarietà di questa villa è la sua piscina a sfioro su Bequia, che a sua volta offre alcune delle migliori viste panoramiche su tutta la baia dell'Ammiragliato.

Sud Africa, Città del Capo, Bungalow di lusso. Posta all'estremità settentrionale della Penisola del Capo, Città del Capo è conosciuta per i suoi numerosi rilievi, tra cui il più noto è il caratteristico Tafelberg (Table Mountain, "Montagna-tavolo"), che con la sua sommità pianeggiante sovrasta la città. Sulle spiagge nei dintorni della città si praticano ogni tipo di sport acquatici (per esempio la spiaggia di Blouberg è una "mecca" di windsurfer e kitesurfer), e dal porto salpano numerosi battelli che organizzano crociere intorno al promontorio o escursioni alle isole vicine, come Robben Island. La villa, essendo posta vicinissima alla spiaggia, vanta una vista favolosa sull'Oceano Atlantico. Questo bungalow di 4 camere da letto per 7 posti letto a partire da 453 euro a notte, offre privacy e una piscina a sfioro talmente grande da sembrare un tutt'uno con l'Oceano Atlantico.

Repubblica Domenicana, Monte Placido. Posta nelle Grandi Antille, la Repubblica Domenicana confina a ovest con la repubblica di Haiti ed è bagnata a nord dall'Oceano Atlantico, a sud dal Mare dei Caraibi e a est dal Canale della Mona. Famosa per i suoi parchi naturali, di cui uno è addirittura sottomarino, è una terra ricca di fascino. La villa Monte Placido, situata su una collina, vanta di una vista panoramica mozzafiato sull'oceano. La struttura offre: 2 camere da letto per 5 posti letto a partire da 98 euro a notte.

Tailandia, Phuket, “Infinity View” e “Skyhouse”. Situata lungo la costa occidentale della penisola di Malacca in Thailandia meridionale, l'isola di Phuket è nota per le sue spiagge bianchissime e chilometriche. Tra le più belle: la spiaggia di Patong, Nai Harn, una delle più belle e rilassanti e Kamala beach, uno dei posti più incontaminati dell'isola. E proprio qui, in questo paradiso incontaminato, precisamente in Nai Harn, sulla punta sud-occidentale dell'isola, sorge la vostra lussuosa villa “Infinity View”: 5 camere da letto, per 9 posti letto a partire da 551 euro a notte, il tutto reso ancora più affascinante dalla piscina a sfioro, dal solarium e dalla terrazza che si affacciano al mare delle Andamane e sulle isole circostanti. Mentre Skyhouse, posta a due passi dalle spiagge, negozi, ristoranti e vita notturna è una struttura di lusso che offre una miscela perfetta di privacy e di gusto impeccabile. La villa offre: 3 camere da letto per 6 posti letto, a partire da 275 euro a notte.

Oceania, isole Fiji, La casa del Bamboo. Le isole Figi, arcipelago dell'Oceania, sono un vero e proprio paradiso terrestre. Qui, nella baia di Savusavu, sorge La casa del Bamboo, una villa che garantisce un soggiorno all'insegna della privacy. 3 camere da letto, per 5 posti letto a partire da 185 euro a notte, e una piscina di acqua salata che si confonde con l'oceano.