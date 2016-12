Gli hotel più bizzarri del mondo

foto Ufficio stampa Correlati Gli hotel più "pazzi" del mondo trivago.it, dei migliori alberghi del mondo dove trascorrere una notte veramente particolare... È da un po' di tempo che avete in mente di organizzare una vacanza alternativa? Bene, dagli Stati Uniti alla Turchia, una vasta scelta di alberghi davvero inusuali è pronta a soddisfare il vostro desiderio. Dall’Ice Hotel in Canada, struttura realizzata completamente in ghiaccio, al Cappadocia Cave Suites in Turchia, hotel scavato nella roccia, ecco una selezione, segnalata da, dei migliori alberghi del mondo dove trascorrere una notte veramente particolare...

Una notte “glaciale” o una estremamente caliente? Canada, Quebec, Ice Hotel. Posto a 10 minuti di distanza dal centro di Quebec, nel suo genere, è una struttura unica. Composto interamente di ghiaccio e neve, ogni anno accoglie i turisti da gennaio a marzo. Nelle camere i letti sono dei veri e propri blocchi di ghiaccio, ricoperti da uno spesso strato isolante. Tutto è pensato per rendere l'esperienza indimenticabile: ogni notte gli ospiti possono immergersi in piumini speciali resistenti a temperature estreme. L'hotel dispone di un centro benessere da dove la sera è anche possibile osservare le stelle. Stati Uniti, Indianapolis, Crowne Plaza. Situato nel centro di Indianapolis, il Crowne Plaza è un hotel storico che si trova all'interno di una delle prime stazioni ferroviarie del Paese. Alcuni alloggi si trovano in un vagone rinnovato e caratterizzato da un arredamento che richiama gli anni 20. Il design degli interni rispetta la storia dell'edificio attraverso l'uso di materiali pregiati come il marmo e colori dorati. Nel ristorante, gli ospiti potranno ammirare l'enorme orologio che prima aiutava i viaggiatori a non perdere il proprio treno. Stati Uniti, Queen Mary, Long beach. Un tempo nave da crociera, la Queen Mary è ora ormeggiata nel porto di Long Beach per ospitare i turisti pronti a vivere una vacanza diversa dal solito. Le cabine sono decorate con elementi che richiamano la vita marinaia come le mappe appese al muro. Il ristorante Sir Winston's propone piatti della cucina gourmet californiana, mentre il Chelsea Chowder House & Bar serve pietanze a base di frutti di mare freschi. Bolivia, Luna Salada, Uyuni. L’hotel Luna Salada è una struttura costruita interamente con blocchi di sale: situato nel sudovest della Bolivia, nel cuore del deserto di Uyuni, offre una vista mozzafiato ai suoi fortunati ospiti e la possibilità di visitare le celebri miniere di sale. Nelle stanze parte dei mobili, come divani e letti, sono fatti di sale. Il centro cittadino di Uyuni è a solo mezz’ora di auto. Messico, Zacatecas, Quinta Real Zacatecas. Il Quinta Real Zacatecas è un hotel di lusso costruito intorno a un’arena utilizzata per corride amatoriali fino al 19° secolo. Situata nel cuore della pittoresca città messicana di Zacatecas, la struttura è stata completamente ristrutturata nel rispetto della storia e dell’atmosfera del luogo: un lavoro certosino riconosciuto con un premio internazionale di architettura consegnato il giorno dell’inugurazione. Gli ospiti potranno soggiornare nel più completo relax prima di tuffarsi alla scoperta del centro storico di Zacatecas, dal 1993 considerato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Brasile, Ariau Amazon Towers, Iranduba. Ariau Amazon Towers è un hotel che si trova nel nord-ovest del Brasile, proprio in mezzo alla foresta amazzonica. Costruito all'interno di una grande riserva ecologica, dispone di centinaia di camere posizionate tra i 10 e i 20 metri dal suolo. Dopo aver navigato sul fiume che scorre ai piedi della struttura, gli ospiti potranno godersi in tutto relax la quiete della propria camera, prima di uscire alla scoperta dell’eccezionale flora e fauna della zona. Regno Unito, Oxford, Malmaison. Per chi avesse voglia, almeno una volta nella vita, di passare una notte in prigione, il Malmaison è l’albergo ideale. Un ex carcere vittoriano trasformato in uno straordinario hotel boutique che offre alloggi di lusso nella storica città di Oxford: fornito di camere eleganti, un'architettura originale e una brasserie dove gustare piatti deliziosi. I visitatori potranno trascorrere una notte in quella che era una volta una cella, circondati da comfort di ogni tipo, del tutto estranei agli ospiti di un tempo.