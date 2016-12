Tanzania, natura selvaggia da vivere

Tanzania, regno della natura

Posta in Africa orientale e confinante a nord con Kenya e Uganda, a ovest con RuandaBurundi e Repubblica Democratica del Congo, e a sud con Zambia, Malawi e Mozambico è un vero concentrato di bellezze naturalistiche. Qui, infatti, sorge il famosissimo, la vetta più elevata dell'Africa, la regione dei, tra cui il(il bacino più grande d'Africa) e il lago(il più profondo dell'Africa, noto per le sue specie di pesci e per essere il bacino più vecchio al mondo),e numerosi parchi naturali tra cui il famoso, il pnel nord; lae il, nel sud; ilad ovest. Sul confine con lo Zambia si trovano invece le, luogo di grande interesse archeologico. E in questo vero e proprio regno della natura, ogni anno tra dicembre e marzo, più di 2 milioni di animali tra gnu, gazzelle e zebre si radunano nella zona sud del parco nazionale del Serengeti per dare alla luce i loro piccoli. Un'occasione imperdibile, spunto per uno straordinario viaggio, organizzato da, sulle orme delle grandi mandrie e dei predatori. Il tour, sotto la guida del fotografo Sergio Pitamiz pronto a svelare sul campo i segreti del reportage fotografico di natura e animali, prevede 4 notti da trascorrere nel parco nazionale del Serengeti e due giorni da trascorrere alla scoperta del Ngorongoro Crater.