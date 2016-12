I migliori Paesi in materia gastronomica

Avete mai pensato di girare il mondo scegliendo le mete in base alla loro cucina? Se anche voi siete tra coloro che non possono prescindere dalla buona tavola nemmeno quando sono in viaggio, ecco una selezione dei Paesi che offrono le. Escludendo la rinomata cucina del Belpaese, i nostri connazionali secondo il sondaggio, effettuato da, pone ai vertici la Spagna, la Francia e l'Argentina.

Dalla Spagna al Brasile, di gusto in gusto...

Spagna, paella e jamón. La famosa patria di Picasso e Dalì, nota per la coloratissima corrida e per l’attiva movida notturna, è altresì apprezzata per le sue delizie culinarie che le hanno fatto conquistare il podio della migliore cucina locale a livello mondiale. I cibi più apprezzati? La paella e il buonissimo prosciutto crudo chiamato Jamón.

Francia, fondue di formaggi, crêpes ed escargots. Seppur con un ampio distacco, la Francia occupa la seconda posizione in classifica. I piatti più apprezzati: la fondue di formaggi, le tipiche lumache di terra conosciute come le escargots e le notissime crêpes nelle loro mille varianti.

Argentina, asado. Il Paese del famosissimo tango ha conquistato la medaglia di bronzo. Gli Italiani apprezzano, infatti, la carne tipica di questo Paese del sud America, cucinata in vari modi e accompagnata solitamente da legumi o patate. Una pietanza che riscuote molto successo è l'asado: carne di manzo alla griglia, soprattutto se accompagnata con mate, un ottimo infuso di erbe e aromi.

Messico, tortilla. La tradizione culinaria messicana, famosa per i suoi gusti intensi e per la grande varietà di spezie, è stata votata come la quarta più gustosa del pianeta. Tra i tanti piatti tipici i più apprezzati sono sicuramente le tortilla di farina o mais con formaggio, i taco, i barbacoa e la salsa guacamole, il tutto accompagnato da fiumi di tequila.

Grecia, moussaka e souvlaki. La Grecia, tra i numerosissimi piatti della sua tradizione culinaria è particolarmente apprezzata per il moussaka, uno sformato di melanzane, patate, ragù e besciamella e per il souvlaki, una specie di grande spiedino di carne (agnello, maiale o pollo), di verdure o di pesce. Il piatto a volte viene servito come panino in una pita, con salse e condimenti, o semplicemente su un piatto.

USA, carne e patate dolci. La cucina americana, nata dalla fusione della tradizione gastronomica di diverse culture, è sicuramente apprezzata in tutto il mondo per la sua pregevole carne e per le tipiche patate dolci cucinate in svariati modi. La bevanda della tradizione? Il whisky.