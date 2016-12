In Brasile l'estate non finisce mai

Il Pernambuco e le sue bellezze

Lo stato di Pernambuco, caratterizzato da bellissime coste circondate da scogliere, acque cristalline e palme, è altresì noto per le sue affascinanti città tra le quali spicca sicuramente Recife, la sua capitale. Conosciuta come la "Venezia del Brasile", Recife è una città di mare con ampie spiagge sabbiose e corsi d’acqua che la percorrono nel suo interno. Uno dei migliori modi per visitarla è attraverso una gita in barca lungo il fiume Capibaribe, per scoprire la bellezza della sua architettura e ascoltare il ritmo della musica tradizionale immersi in un’atmosfera vivace. Cosa visitare in città: il quartiere più interessante della città è sicuramente Santo Antonio dove si trovano la Praca da Indipendencia, il Palazzo del Governo, il Teatro Santa Isabel, la Chiesa di Santo Antonio e quella di San Francisco, con la Cappella Dourada. Inoltre, nel quartiere si trovano anche i due luoghi più visitati della città: il Patio de San Pedro, con le tipiche botteghe degli artigiani e il Mercato di San Josè, con i suoi mille colori. Un altro luogo interessante di Recife è sicuramente la Città vecchia dove gli edifici originari ora ospitano bar, ristoranti ed alberghi. Infine, non dimenticatevi di dare un'occhiata al Museu do Homem do Nordeste, alla Casa da Cultura de Recife e al Farol, l’antico faro. La festa più sentita? Il “Galo da Madrugada”, considerato il più grande carnevale del mondo capace di riunire ogni anno circa 2 milioni di persone. Lasciata Recife, un'altra meta da non tralasciare è la splendida città coloniale di Olinda, che ormai viene considerata come un quartiere della capitale. Olinda si presenta come uno stupendo labirinto di stradine acciottolate, chiese bianche, palazzi color pastello e piazze piene di verde, Olinda è perfetta per trascorrere piacevoli momenti di relax. Nel1982 Olinda è stata nominata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale Culturale e ha saputo conservare nel tempo la sua atmosfera coloniale, così come il suo lato bohemien, diventando sede di un'ampia scena artistica e culturale. Ma Olinda non è l'ultima perla dello Stato del Pernambuco. Qui, infatti, sorge anche l'arcipelago di Fernando de Noronha, altra località nominata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L'arcipelago, situato a 545 chilometri al largo della costa di Recife e composto da 21 isole disseminate in un’area di 26 km² è un vero e proprio paradiso per i surfisti e gli amanti del diving. Se poi, vi resta qualche giorno i più da dedicare alla vostra permanenza in terra brasiliana non tralasciate di visitare il villaggio di Trancoso. Questo villaggio di pescatori, che si trova nello stato di Bahia, è diventato rapidamente una tra le destinazioni turistiche più chic del Brasile. Le bellissime spiagge sono solo una delle attrazioni di Trancoso, tra le mete preferite del jet-set internazionale, che ospita alcuni dei migliori ristoranti al di fuori di Rio e San Paolo, negozi di lusso e pousadas. Trancoso è stata in grado di mantenere un’atmosfera caratteristica, in cui la gente locale e i turisti vivono in una piacevole armonia.