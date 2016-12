Sumatra: "l'isola dell'oro"

Una terra ricca di gioielli da visitare

L'isola, grazie anche alla sua notevole estensione, offre una vasta scelta di itinerari. Ma sicuramente, tra i tanti luoghi da visitare, il primo da non lasciarsi sfuggire è il lago Toba che sorge nella parte nord orientale di Sumatra. Il lago, posto nella parte nord orientale dell'isola, rappresenta la più caldera vulcanica del pianeta, la cui creazione fu determinata da un'eruzione talmente imponente da provocare, a suo tempo, una glaciazione planetaria. Le origini vulcaniche del lago donano un'aurea magica al paesaggio naturale. L'eruzione del vulcano, risalente a circa 70 mila anni fa, riporta alla mente uno fra gli eventi più catastrofici della storia del nostro pianeta, dando un'emozione immensa a chiunque si trovi davanti a questo straordinario scenario della natura. Ma il lago non è l'unica attrazione del luogo. In mezzo al lago sorge infatti Samosir, un'incantevole isola che conserva ancora una natura incontaminata ed è accarezzata da acque calde, ideali per gradevoli nuotate. Celebre anche Berastagi, centro che si trova ad un'altitudine di 1300 metri, che unisce caratteristiche della flora tropicale, come bamboo e palme, a piante da alata quota come gli abeti. La meta si rivela quindi particolarmente indicata per coloro che amano il trekking che possono scegliere tra i molteplici splendidi percorsi proposti. Brastagi, inoltre, è abitata dai Karo Batak, un'antica comunità che conserva tradizioni e riti millennari e che rappresentano la memoria storica e tradizionale dell'isola. Lasciata la parte più naturale dell'isola, un'altra meta degna di nota è sicuramente la capitale settentrionale di Sumatra, Medan. La città, la terza più grande dell'Indonesia, si presenta come un immenso centro urbano in perenne working progress. Un mix unico tra modernità e tradizone da mozzare il fiato. Qui, infatti, a edifici di epoca coloniale si mescolano case più semplici, in un spettacolare gioco di contraddizioni. Tra i luoghi da non perdere la moschea Mesjid Raya l'Istana Maimoon. Inoltre la città propone a tutti gli amanti dell'arte e della cultura del luogo interessanti visite ai più importanti musei dell'isola. Un must? Certamente il Centro di Riabilitazione degli Oranghi che sorge nel villaggio di Bukit, a circa 80 km da Medan. Una fitta giungla consente agli oranghi che hanno trascorso periodi in cattività di riscoprire il loro ambiente naturale per tornare a vivere nella natura nel modo meno traumatico possibile. Il centro è sorto all'interno del Parco Nazionale del Gunung Leuser e può essere visitato solo con le guide ufficiali che accompagnano gli amanti della natura lungo un percorso affascinante da fare a piedi o in fiume con la canoa.