Giro del mondo con 007

, la spia più famosa del pianeta, ha compiuto 50 anni. Il primo film di cui fu protagonista, Agente 007-Licenza di uccidere, fu infatti presentato a Londra, in anteprima mondiale, il 5 ottobre 1962. Per commemorare l'evento e per promuovere l'imminente lancio della ventitreesima pellicola su 007, Skyfall, che verrà proiettata nelle sale cinematografiche dal 31 ottobre, un po' in tutto il mondo sono state organizzate feste, eventi e mostre. Una buona occasione per programmare un bel viaggio nelle località che sono state i set delle pellicole più celebri di James Bond.

I luoghi di James Bond, da “Quantum of Solace” a “Agente 007-Licenza di uccidere”

Italia. Nel film del 2008, Quantum of Solace, James Bond dopo vari aneddoti giunge in Italia e con una bellissima Aston Martin si dà ad un spettacolare inseguimento lungo il lago di Garda. I luoghi toccati? Tremosine, Gargnano, Limone, Campione, Riva del Garda. Il viaggio prosegue poi verso Carrara, proprio nei pressi delle cave di marmo, Talamone, Venezia presso l'hotel Danieli e Siena, dove James Bond arriva in piazza del Campo proprio durante il palio. Ma i viaggi in Italia di 007 non finiscono qua, infatti, nel film La spia che mi amava (1977), dopo una spettacolare discesa con gli sci a Sankt Moritz e sulle Alpi austriache e un inseguimento in Egitto, giunge in Sardegna dove approda, uscendo da un sommergibile, sulla stupenda spiaggetta di Capriccioli a Cala di Volpe.

Svizzera. Nel sesto film della saga, Al servizio segreto di sua maestà (1969), la sede della Spectre, l'organizzazione criminale che Bond deve combattere, è posta in un luogo molto particolare: il ristorante Piz Gloria di Mürren, sulle Alpi svizzere. Il ristorante in questione si trova sul monte Schiltron, a 2.970 metri di altezza, ed è noto per offrire una vista della vallata a 360 gradi. Un luogo perfetto per chi, alla passione per 007 vuole unire l'amore per le alte vette. Ma le Alpi non sono l'unico luogo svizzero protagonista dei film di Bond. Nella scena iniziale di GoldenEye (1995), 007 compie un emozionantissimo salto nel vuoto da una diga. La diga in questione è quella di Verzasca nei pressi di Locarno che da allora è rimasta nell'immaginario collettivo come uno dei luoghi più adrenalinici in assoluto.

Turchia. Nel film, Agente 007-Dalla Russia con amore (1963), molte scene vengono girate a Istanbul, specialmente davanti all'affascinante basilica di Santa Sofia. Il viaggio prosegue poi verso Trieste, Zagabria per poi concludersi a Venezia. Stessa location per l'ultimo film in uscita a Londra il prossimo 31 ottobre, Skyfall (2012). In particolare, alcune scene dell'ultimo film della saga sono state ambientata in Piazza Sultanahmet, uno dei luoghi centrali di Istanbul dove si trovano i monumenti più famosi della città come la Basilica di Santa Sofia, la chiesa di Giustiniano, e la Moschea Blu. Un’ottima occasione per visitare una delle più belle città d'Europa seguendo le orme dell'agente segreto più famoso al mondo.

Thailandia. L'Oriente è l'ambientazione del nono film della saga L’uomo con la pistola d’oro (1974), dove tra i tanti posti raggiunti da 007, tra cui Hong Kong, Macao, Bangkok, spicca l'isola thailandese di Phuket, luogo poco conosciuto all’epoca ma perfetto per ambientare un film d’azione. Qui, infatti, la vegetazione era così lussureggiante e il luogo così selvaggio da costringere la troupe a dormire nei bordelli. Ancora oggi l’isola di Phuket è letteralmente invasa da turisti che ricercano l'isolotto di Ko Khao Tapu, nella baia di Phan Nga, che per tutti è diventato la James Bond Island.