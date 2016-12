Il Messico svela i luoghi della "fine del mondo"

foto Ente del Turismo Correlati La Gallery

La fine del mondo? Secondo congetture scientifiche, l'eclatante avvenimento dovrebbe accadere ildata del solstizio d'inverno e giorno in cui si conclude il tredicesimo Baktun - il ciclo che scandisce il tempo del calendario della cultura centroamericana - e che per molti e' stato interpretato come l'inizio della fine del mondo. Archeologi ed esperti della cultura maya cercano invece di dimostrare che, a conclusione del tredicesimo Baktun (21/12/12), ne inizierà uno nuovo senza cataclismi e senza eventi di rilievo. Il tempo per i Maya infatti non è lineare ma ciclico. Ad ogni modo, fine del mondo o no, forse è bene organizzare un viaggio nei luoghi della cultura Maja. Non si sa mai che i prossimi 2 mesi siano gli ultimi per poterli visitare...