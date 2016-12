Viaggio nello spazio

Turismo spaziale dal 2001 ad oggi

Circa 11 anni fa, un imprenditore statunitense dal nomediede inizio ad un'era veramente particolare per la storia del turismo, l'era del. Era il 28 aprile 2001, il giorno in cui, l'ardito imprenditore, sborsando una notevole cifra (20 milioni di dollari), si unì alla missione Sojuz TM-32, diretta verso la ISS (Stazione Spaziale Internazionale) rimanendo in orbita per 7 giorni 22 ore e 4 minuti. Oggigiorno la vacanza spaziale non è più l'iniziativa proposta da un singolo ma una vera e propria breve e intensa vacanza organizzata da compagnie come la, la, la Blue Origin , l', lae altre. Le compagnie offrono principalmente voli suborbitali con altezze massime di 100-160 chilometri. Una tipologia di volo che consente di rimanere, per una durata che oscilla dai tre ai sei minuti, in condizione di assenza di peso e di godere dello stupefacente panorama stellare e dell'orizzonte curvo della terra. Il costo? Circa 200mila dollari a passeggero. La vacanza nello spazio vi alletta ma è un po' troppo costosa per le vostre tasche? Non vi preoccupate, ci sono altri metodi per raggiungere lo spazio. Un'alternativa sono i voli suborbitali che permettono di raggiungere i 110 km di altitudine, senza entrare in orbita, e che possono essere effettuati pagando una cifra che si aggira intorno ai 100mila dollari. Insomma, non esiste ancora un viaggio spaziale low cost...