Halloween: una vacanza "a tutto brivido"

foto Ufficio stampa Correlati Una notte con il fantasma Halloween è alle porte e non sapete ancora dove trascorrere questi giorni di festa? Sicuramente la soluzione più adatta a questa ricorrenza è di organizzare un bel viaggio in uno di quei posti "da brivido" dove le forti emozioni sono all'ordine del giorno. L'idea vi stuzzica ma non sapete proprio quali possano essere questi "luoghi del terrore"? Non vi preoccupate, a dare risposta alla vostra richiesta ci ha pensato TripAdvisor con una classifica dei migliori posti dove trascorrere un week end all'insegna del brivido. Dall'Italia all'America, tra case stregate, antichi carceri e castelli infestati, la vostra vacanza sarà un continuo susseguirsi di emozioni.

Dall'America all'Italia per notti da brivido... Georgia, Savannah, Laura's Cottage. Posizionato nel centro storico di Savannah, questo incantevole cottage risale alla fine del XVIII secolo. Ricoperto interamente da assi di pino che avvolgono pavimenti, soffitti e pareti, questo cottage è impreziosito da oggetti d’antiquariato e opere d’arte originali. Dislocato a breve distanza da musei, teatri e dal fiume, questa struttura rientra anche all’interno dei tour alla caccia di fantasmi, popolari in questa zona. Le guide, mentre passeggiano vicino a questo stupendo edificio di fine ‘700 magnificamente ristrutturato, sono solite descrivere il leggendario fantasma, che potrebbe persino rivelare la propria presenza durante la permanenza dei viaggiatori al Laura’s cottage. Arizona, Bisbee, la casa prigione di OK Street. Nata come prigione nel 1904 e attiva fino al 1915, questa struttura è stata riadattata in seguito alla crescente richiesta interna di una cittadina mineraria molto attiva. La prigione è un edificio a due piani e mentre i viaggiatori sconteranno la loro condanna saranno gli unici ospiti in quanto c’è un’unica camera disponibile. Al piano inferiore, il piccolo ufficio del secondino è diventato l’attuale ingresso, mentre al secondo piano la cella per i colpevoli di reati gravi è stata trasformata in una camera da letto con bagno e vasca idromassaggio per due persone. Scozia, Blairgowrie, castello di Glaims. Il centro di Blairgowrie, graziosa cittadina sulle rive del fiume Ericht, è nota per il castello di Glaims, l'edificio più infestato dai fantasmi di tutta la Scozia e sfondo del celebre dramma di Shakespeare, Macbeth. Se desiderate visitarlo, l'alloggio più adatto è sicuramente la Blairmont Coach House, una deliziosa e tipica villetta in pietra.