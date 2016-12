Le migliori città del mondo per il vintage

Abiti dal fascino retrò, borsette curiose, scarpe e gioielli che raccontano una storia. Tutto questo e molto di più fa parte dell'affascinante mondo del. Se anche voi amate questo modo originale di vestire e in ogni vostro viaggio non può mancare un momento dedicato alla vostra passione, ecco a voi un elenco delledove trovare i più caratteristici negozi. Luoghi e nomi famosi in tutto il mondo, capaci di rendere il vostro viaggio ancora più divertente.

Inghilterra, Londra . La bella capitale inglese pullula di negozietti vintage. Se siete amanti delle atmosfere della swinging London, dirigete i vostri passi verso Marylebone Street, dove vi aspetta la mecca del vintage, WilliamVintage . Mentre se il vostro desiderio è acquistare vintage a prezzi veramente vantaggiosi, il vostro negozio è Beyond Retro. Qui, vi aspettano più di 10mila articoli dal 1940 ai giorni nostri. Altri negozi imperdibili sono: Da Butler & Wilson , nel cuore di Chelsea in Fulham Road, e Pop Boutique al 6 di Monmouth Street. Infine in città non perdetevi i leggendari mercatini di Portobello Road, Brick Lane e Camden Town

Sicuramente tra tutte le città del nostro Paese che offrono negozi vintage veramente notevoli, spiccano Milano, Roma. Nella capitale della moda il luogo deputato al vintage è il Naviglio dove, oltre a negozietti come(Alzaio Naviglio Grande, 44), specializzato in collezioni di ricerca ed etnic collection proveniente dall'Afghanistan,Turkmenistan, Giappone e Est Europa, eche propone un’esclusiva selezione dei migliori abiti vintage del mondo, ogni ultima domenica del mese viene allestito il famosissimoSempre a Milano, in via Tortona, 12, non è da sottovalutare il caratteristico negozio; in Corso Di Porta Ticinese, 59,e per finire(via Brera2 e via Gian Giacomo Mora 3/12) con i suoi capi uomo/donna, gioie e accessori d'epoca dal 1900 al 1970. Ainvece, notevoli sono i mercatini dell'usato a(aperti tutti i giorni), mentre tra i negozi spiccanonel rione Monti,in Via dei Coronari 115/a e, vera e propria boutique del vintage. Infine, a Pavia è da ricordare uno degli eventi più attesi per gli amanti del vintage:che, dal 12 al 15 ottobre 2012, in un susseguirsi di epoche dal '700 fino agli anni '90, colorerà le storiche sale del Castello di Belgioioso con prestigiosi capi d'abbigliamento provenienti da oltre 55 tra i più prestigiosi operatori del settore.

foto Getty

Germania, Berlino. Per il vintage di qualità Made in Berlin, è tra i migliori indirizzi in città. Qui vi aspettano elegantissimi vestiti in paillette e bellissimi blue jeans. Amate i mercatini? Bene allora il vostro posto ideale è il mercatino notturno nel locale SO36, allestito una volta al mese. Ma sicuramente tra gli indirizzi immancabili da non perdere è l'originale open space Tagebau e Schwarze Truhe, al 54 di Karl Kunger Strasse, uno dei templi del vintage in città. E per finire, non perdetevi il famosissimo Colours, sulla Bergmanstrasse 102. Qui, gli abiti, vanno al chilo!

Francia, Parigi. Nella capitale internazionale della moda, uno dei luoghi imperdibili per gli amanti del vintage è sicuramente il mercato ai piedi della Torre Eiffel, il Village Suisse dove vi aspettano più di 150 bancarelle di artigiani e commercianti di oggetti d'arte. Se invece siete a caccia di buone occasioni raggiungete gli originali negozietti che si trovano al 4° Arrondissement, i famosissimi friperie. Mentre, nell'allegro quartiere di Les Marais, vi aspetta Free’P'Star. Infine, non fatevi mancare una visita al mercato delle Pulci de Porte de Vanves, aperto a Porte de Vanves, sia il sabato che la domenica.

America, New York. La mecca del vintage newyorkese? Senza ombra di dubbio è RePOP, al 143 di Roebling Street. Il negozio è un vero e proprio paradiso del vintage. Qui troverete veramente ogni tipo di articolo dai mobili all'abbigliamento, fino agli oggetti più strani e curiosi. Mentre a Manhattan, al 112 West della 25th Street, tra 6th e 7th Avenues, troverete The Antiques Garage, uno dei mercatini delle pulci più grandi al mondo. E per finire non dimenticatevi di fare un salto tra i negozietti della Sixth Avenue e nel Lower East Side. Veri paradisi per gli amanti del vintage.