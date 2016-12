Rodrigues: spiagge deserte, natura e relax

Rodrigues, autentica e esotica

Si dice che chi va a Rodrigues ha come l'impressione di tornare indietro nel tempo. E non è solo una diceria. Qui, infatti, isolati nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, vivrete quella che doveva essere la vita da queste parti prima che arrivassero i primi coloni - francesi ugonotti - alla fine del XVII secolo, e non solo. Rogrigues è anche un paradiso vero e proprio, paesaggi collinari si alternano a spiagge deserte in un paesaggio unico dove la vita è considerata esotica anche dai mauriziani stessi. Le giornate sull'isola trascorrono nel completo relax e le uniche attività sono piacevoli escursioni pedestri e avventurose immersioni. L'isola è inoltre circondata quasi interamente da una splendida barriera corallina che forma una splendida laguna color turchese, ideale per appassionati diver che vogliano ammirare le bellezze dei fondali, con le più diverse varietà di pesci, tartarughe e magnifiche gorgonie colorate al largo di Point Coton, Pointe Roche Noire, Pointe Palmiste e Baladirou, nei pressi di Pointe aux Cornes. Per chi invece ama rilassarsi su lunghe e deserte spiagge, l'isola offre lidi spettacolari tra cui spiccano: Pointe Coton, St François, Baladirou e Petit Gravier. Mentre chi ama il windsurf e kitesurf, troverà pane per i suoi denti lungo la costa sudorientale, grazie a una laguna di oltre 200 chilometri quadrati (il doppio dell'isola stessa!) e al vento costante. Amate le tradizioni? Non vi preoccupate, sull'isola potrete vivere l'esperienza unica di vivere una giornata da vero pescatore del luogo. Basta scegliere una delle tipiche piroghe a vela che gli abitanti ancora oggi utilizzano per solcare il mare, e partire all'avventura. Inoltre l'entroterra offre innumerevoli opportunità di natura e sport come le piacevolissime escursioni a piedi e in mountain bike fra foreste di mangrovie, appezzamenti terrazzati e piante autoctone frutto di una tenace opera di salvaguardia dell'ecosistema. Fra le zone più belle quella intorno a Mont Limon e Mont Maturin, che offre una splendida vista dall'alto sull'isola. Non mancano inoltre occasioni per chi ama la speleologia: Rodrigues stessa vanta infatti Caverne Patate, una suggestiva grotta carsica situata a poca distanza da Anse Morouk in un suggestivo ambiente collinare. Lunga quasi un chilometro, è ricchissima di stalagmiti e stalattiti dalle forme bizzarre e si può visitare tutti i giorni con escursioni organizzate. Ma a Rodrigues non è solo la natura ad essere incontaminata: grazie alla lontananza dai percorsi consueti, si è conservata intatta anche la tipica cultura creola. Potrete trovare l'autenticità delle tradizioni nella musica (da non perdere il séga tambour, una versione della danza popolare di impronta africana, come anche le versioni creole dei balli coloniali), nel tipico artigianato che propone manufatti in paglia, foglie di aloe e fibre di cocco ma anche prelibate conserve, in una gastronomia semplice, autentica e saporita, caratterizzata da pietanze squisite come il pollo al miele, le grigliate, i piatti di pesce densi di spezie.