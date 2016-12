Patagonia, sogno a occhi aperti

Terza tappa del tour è la Terra del Fuoco , dove si trova il famosissimo Capo Horn . Qui vale la pena navigare lungo il canale di Beagle per vedere i leoni marini e i cormorani, ma soprattutto per provare l’emozione di visitare Ushuaia , la città che si trova alla Fine del Mondo. Ushuaia, insieme a Puerto Williams, città cilena, si contende infatti il primato dell'ultima terra del mondo abitato. Nella bella cittadina è possibile visitare il Museo della Fine del Mondo, con interessanti opere di artigianato degli indiani Onas, e il Faro della Fine del Mondo .

Fare un viaggio in Patagonia vuol dire immergersi in una terra ricca di straordinari paesaggi rimasti ancora miracolosamente autentici, di natura a dir poco stupefacente e di città che hanno il fascino di luoghi alla fine del mondo. Pensare di poter visitare ogni bellezza di questo straordinario Paese è impensabile. Ecco allora un possibile itinerario, alla scoperta di una delle terre più belle del mondo.

Lasciata la Terra del Fuoco, il tour prosegue verso i meravigliosi Ghiacciai di El Calafate, dove i vostri occhi verranno rapiti dalla bellezza di cime quasi incontaminate come il cerro Torre e il Fitz Roy; un ghiacciaio di una bianchezza sfavillante come il Perito Moreno; un immenso lago di origine glaciale, e il famoso Lago Argentino. Il viaggio prosegue poi verso la storica Estancia Cristina, sulla costa del Lago Argentino, conosciuta come la porta d'entrata ai ghiacciai. L'estancia è anche dotata di un ristorante dove potrete assaggiare uno squisito agnello patagonico o fare merenda con torte e “mate”

Una volta visitate tutte queste meraviglie della natura, il tour conduce nuovamente a Buenos Aires, per visitare la splendida capitale ricca di storia e di colori, e perché no assistere a un indimenticabile spettacolo di Tango argentino.

Il viaggio si conclude con il soggiorno di due notti alle cascate di Iguazù, ai confini fra Argentina e Brasile: unica e impareggiabile la passeggiata nella selva sub-tropicale, da cui improvvisamente appare lo spettacolo di ben 275 impetuosi salti di acqua. Una curiosità: secondo una leggenda guaraní l'origine delle cascate deriva da un amore non corrisposto. La leggenda narra infatti che un dio pretendeva sposare una bellissima ragazza chiamata Naipú, che però scappò con il suo amante mortale Caroba in canoa. Arrabbiato, il dio modificò il fiume creando le cascate, nelle quali Naipù cadde trasformandosi in roccia, mentre Caroba si trasformò in albero. Si narra che da questa posizione i due amanti continuino ad osservarsi.