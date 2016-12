Ad Agadir per scoprire la via dell'Argan

foto Ente del Turismo Correlati Agadir, la “perla del sud del Marocco” Marocco, precisamente nella pianura del Souss c'è una città dove il sole splende 300 giorni all'anno, dove cresce “l'albero della vita” e dove l'aria profuma di mare e di mandorle. Questa città, considerata “una delle baie più belle al mondo” , è Agadir. Meta ideale per una vacanza al mare in una terra affascinante e misteriosa quale è il Marocco. Nel sud del, precisamente nella pianura delc'è una città dove il sole splende 300 giorni all'anno, dove cresce “l'albero della vita” e dove l'aria profuma di mare e di mandorle. Questa città, considerata “una delle baie più belle al mondo” , è. Meta ideale per una vacanza al mare in una terra affascinante e misteriosa quale è il Marocco.

Agadir, la città del sole Capitale della pianura del Souss, Agadir è chiamata la “perla del sud del Marocco” per le sue innumerevoli bellezze paesaggistiche e culturali. Considerata una delle “più belle baie del mondo”, è altresì una tra le più importanti località balneari dell'intero Paese. Tra le tante spiagge sono da visitare: Aghroud, una delle più belle spiagge della regione, il paradiso dei surfisti Taghazout, Mirleft e le selvagge Sidi Ifni. Se invece volete gustare tutta la bellezza della baia di Agadir, recatevi sulla collina che un tempo ospitava l’antica Kasbah, da lì la vista è davvero impareggiabile.

foto Ente del Turismo Tafraoute; per raggiungere luoghi in cui la natura è ancora incontaminata, come la valle del Paradiso e il Parco Nazionale di Souss-Massa; o ancora per percorrere la “Via del Miele”, la “Via dei Mandorli” e la “Via dell’Argan”. Inoltre non tralasciate di fare una sosta al porto. Qui, tutti i giorni, dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno, si può assistere all'asta del pesce; mentre all'ingresso del porto c'è la possibilità di degustare del buonissimo pesce alla griglia. Infine Agadir rappresenta, una piacevole base per visitare le principali città storiche marocchine come Taroudant o; per raggiungere luoghi in cui la natura è ancora incontaminata, come lae il; o ancora per percorrere la “Via del Miele”, la “Via dei Mandorli” e la “Via dell’Argan”.

foto Ente del Turismo La strada dell'Argan In Marocco, i percorsi a tema permettono di esplorare dei territori che solitamente non rientrano tra gli itinerari turistici classici. Seguire uno di questi è un’esperienza che permette di fare numerosi incontri, di stimolare i cinque sensi, di scoprire culture e stili di vita tradizionali, ma soprattutto di lasciarsi affascinare dalla natura verdeggiante che molti non conoscono e non associano a questo Paese. Tra le tante vie che propone il Paese, sicuramente una tra le più affascinanti è la Via dell'Argan, la via del cosiddetto “albero della vita”. L’argan è un albero miracoloso. Riscalda e nutre le capre, fornisce un olio da cucina saporito con proprietà anti colesterolo, ed è considerato miracoloso per la bellezza. Questa pianta così speciale è anche una risorsa preziosa contro la desertificazione: le sue radici penetrano fino a 30 metri di profondità alla ricerca dell’acqua e la foresta di Argania rappresenta l’ultima cortina di verde prima del deserto.