Boston, una città da vivere a piedi

Boston è la più piccola delle grandi città d'America, la città storica per eccellenza, perfetta miscela di antico e moderno. Romantici vicoli di ciottoli con case di mattoni rossi, viali alberati, edifici storici, storiche chiese, caffè sulla strada e spaziosi parchi tracciano il suo profilo storico che ben si armonizza con il lato più moderno della città. Boston è una città dalle mille risorse che ben si presta ad una piacevole vacanza estiva.

Boston attraverso il Freedom Trail, il percorso della libertà La città può essere tranquillamente visitata a piedi, meglio se percorrendo il Freedom Trail (Sentiero della Libertà), un cammino attraverso la storia segnalato da una continua linea rossa, che si estende per quasi sei chilometri lungo le strade pedonali di Boston e che conduce a 16 luoghi di interesse storico. Punto di partenza ideale del cammino è il centrale Boston Common, il primo parco pubblico americano che, insieme ai Public Gardens (giardini pubblici) costituisce il polmone verde di Boston. Altre tappe lungo il Freedom Trail sono: la maestosa State House, ultima dimora del patriota Samuel Adams, l'Old Corner Bookstore (ex luogo d'incontro), l'Old South Meetinghouse e l'Old State House (ex sede dei governatori inglesi ai tempi della Bay Colony). La storica Faneuil Hall, la cosiddetta Culla della Libertà, utilizzata fin dal 1742 come centro degli scambi commerciali e punto d'incontro per la comunità, fa oggi parte del paradiso dello shopping: Quincy Market.

Old North Church, la casa natale di Rose Fitzgerald Kennedy e la casa di Paul Revere del 1676. L'elegante Newbury Street, a ovest dei Public Gardens è la via dello shopping per eccellenza con boutique esclusive unitamente alla vicina Back Bay, con la collezione più ampia ed impressionante dell'architettura vittoriana negli Stati Uniti. I brownstones (residenze tipiche di pietra bruna) graziosi danno un'aria di eleganza ai viali alberati dove si trovano molte boutique di alta moda, negozi d'antiquariato, gallerie d'arte, e negozi chic famosi nel mondo.

Beacon Hill (la collina), è la zona più ricca di Boston. Si riconosce l'essenza vittoriana del Beacon Hill nel ciottolato, nei marciapiedi di mattoni, nei lampioni a gas, nei cancelli in ferro battuto, nei giardini nascosti, e nei vetri di tinta violacea. La State House, la sede del governo statale, con la cupola d'oro fronteggia Beacon Street. Visitando la zona delle battaglie appena fuori Boston nell'area di Concord - Lexington, merita una visita la casa (oggi museo) di Luisa May Alcott, (399 Lexington Road - Concord, MA tel. 978-369.4118) la scrittrice resa famosa nel mondo per il romanzo "Little Women" (Piccole donne). Vi guiderà nella visita Jan Turnquist che immedesimandosi nella Alcott saprà illustrarvi ogni dettaglio della casa, del periodo in cui visse e sull'autenticità della storia di "Piccole donne".

Ma Boston non è solo storia e cultura, la città infatti, la più "musicale"di tutto il Paese, è in grado di offrire anche tanta musica e tantissimi spettacoli teatrali. Se vi capita di essere qui fra luglio e settembre avrete modo di vedere alcuni tra i più grossi nomi del rock dare spettacolo al Harborlights Music Festival. Oppure se vi recate sulle colline (nel Berkshires, Massachusetts occidentale) in estate potrete assistere a concerti all'aperto della Boston Symphony Orchestra nel parco di Lenox, al Tanglewood Festival. Un altro grande festival musicale estivo si svolge a Great Woods, a circa 40 chilometri a sudovest di Boston. Gli amanti del balletto e dell'opera e del teatro avranno a disposizione numerose opportunità. L'imbarazzo della scelta si ha anche per i musei e le gallerie. A Boston, il Museo di Isabella Stewart Gardner è una tappa obbligatoria: una stravagante esposizione di tesori d'arte raccolti da una signora che amava particolarmente l'Italia e Venezia Un must per i fanatici dell'informazione è la vista all'unico museo dei computer del mondo, che offre l'opportunità di una passeggiata all'interno di un computer gigante. Impedibile è anche il Museum of Fine Arts. Ultimo, ma non meno importante, è il museo dedicato al più famoso dei figli di Boston, John F. Kennedy: il "JFK Library & Museum", a Columbia Point. Sulla sponda opposta del Charles River è ubicata la città di Cambridge, celebre per l'Università di Harvard, fondata nel 1636, e per il rinomato "Massachusetts Institute of Technology" (MIT).

Cape Cod, uno stile di vita e di vacanza a due passi da Boston Chi decide di passare una vacanza a Boston non può prescindere da una visita a Cape Cod . La penisola si trova a 80 km a sud est di Boston e a 320 km ad est di New York. È formata da quattro insenature: Buzzard's Bay ad ovest, Nantucket Sound a sud, l'Oceano Atlantico ad est e la Cape Code Bay racchiusa all'interno del braccio piegato e quindici sono i villaggi che la caratterizzano. Ognuno con la sua particolare storia. Con le sue spiagge lunghissime e di sabbia bianca, la brezza oceanica, i boschetti, quei piccoli e refrigeranti laghi e una natura selvaggia e incontaminata, Cape Code rappresenta la meta perfetta per una vacanza estiva.

Qui, nei piccoli villaggi costieri sopravvive ancora la tradizione della pesca e dei mercati del pesce e tutto parla di pace e relax. Tra i tanti villaggi spiccano quelli di Sandwich, il più antico che risale al 1600, e quello di Falmouth; nel Mid Cape: Barnstable, e nel Lower, cioè in punta, domina Provincetown, eccentrico e trasversale villaggio coloratissimo. Inoltre sono da ricordare e meritevoli di una visita i bellissimi fari che puntellano la zona del Lower Cape tra cui Nauset Light, sulla Nauset Beach nei pressi d'Orleans e i Three Sisters Lighthouses, che all'origine si ergevano a Nauset, ma il mare se li e' portati via con l' erosione delle dune ed oggi sono sostituiti da fari in legno, che si possono quindi spostare in caso il mare lambisse la terra. Infine a Chatham si erge, vicino alla Coast Guard Station, uno dei più bei fari della zona, forse il più amato per la splendida vista panoramica e la calma che regna sovrana.