Barbados: mare, feste e cibo raffinato

foto Ente del Turismo Correlati Barbados Si sa che Barbados, la più orientale delle isole caraibiche (a nord-est del Venezuela), è un vero e proprio paradiso di bianche spiagge, montagne, gole, grotte e foreste tropicali. Ma non tutti sanno che l'isola, oltre a scenari mozzafiato, offre una tra le cucine più raffinate dei Caraibi. Allora perché non concedersi una bella vacanza “culinaria” a Barbados, per conoscere l'isola da un punto di vista un po' diverso dal solito? Punto di partenza: Oistins, la principale comunità di pescatori di Barbados.

Oistins e il Fish Market La località, posta nel distretto di Christ Church, a sud dell'isola, è la principale comunità di pescatori di Barbados. Il borgo, circondato da meravigliose spiagge di sabbia bianca come Miami Beach, una delle preferite tra i Bajan, è altresì il principale polo di attrazione dell'isola per il Fish Fry, il famosissimo mercato del pesce. Un consiglio: visitate il famoso mercato di venerdì o sabato notte. Proverete l'ebbrezza di immergervi in una vera e propria festa. Godetevi l’atmosfera del luogo e ballate fianco al fianco insieme ai bajan… è facile, basta lasciarsi andare al ritmo della musica Calypso proveniente dalla sala da ballo posta proprio al centro del mercato e continuate a danzare sulle note dei successi degli anni ‘50, ‘60 e ‘70. Se poi tutto questo gran ballare vi stuzzica l'appetito, basta scegliere una delle tipiche bancarelle tradizionali che invogliano con le loro specialità locali come le torte di pesce, il Jug-Jug (a base di mais e piselli), il pesce fritto e il tipico Pudding inglese, ovviamente il tutto innaffiato dalla birra in vero british style. Per chi vuole finire la serata facendo un pò di shopping, in questo pittoresco mercato troverete qualsiasi tipo di oggetto d'artigianato locale. La cucina di Barbados Un soggiorno a Barbados è incompleto senza un assaggio di flying fish, il piatto nazionale, che può essere gustato in quasi tutti i ristoranti dell'isola. Altre prelibatezze sono il Bajan-Cou Cou (a base di mais e farina di okra, dai baccelli di una tipica pianta tropicale), il pepperpot (uno stufato di carne molto piccante), e il Jug-Jug (una miscela di mais guinea e piselli). Semplice e delizioso, il pesce volante è servito fritto o arrosto accompagnato dal Cou-Cou, sorta di polenta a base di farina di mais e okra, una tipica verdura tropicale. Il Rum l Mount Gay, il più antico produttore di rum della terra (300 anni)! Mount Gay è uno dei più famosi produttori di rum, portabandiera del tipico stile barbadiano, i cui rum sono caratterizzati da corpo pieno ma equilibrato, secchi, e ricchi di aromi maturi. Da non perdere: il mini corso di degustazione e la visita alle distillerie, sulla costa antistante St Michael. Chi ama il rum non potrà che amare iil più antico produttore di rum della terra (300 anni)! Mount Gay è uno dei più famosi produttori di rum, portabandiera del tipico stile barbadiano, i cui rum sono caratterizzati da corpo pieno ma equilibrato, secchi, e ricchi di aromi maturi. Da non perdere: il mini corso di degustazione e la visita alle distillerie, sulla costa antistante St Michael. Saint Nicholas Abbey (1650) a St.Peter: una delle ultime piantagioni con rumeria annessa e casa con arredi d'epoca. Da non perdere: gli assaggi dello speciale rum invecchiato “St. Nicholas” imbottigliato a mano e le squisite marmellate e confetture a base di frutta locale e zucchero di canna. Mentre, chi al piacere del rum volesse abbinare la visita di una piantagione di canna da zucchero e casa coloniale, annoti l’indirizzo della(1650) a St.Peter: una delle ultime piantagioni con rumeria annessa e casa con arredi d'epoca. Da non perdere: gli assaggi dello speciale rum invecchiato “St. Nicholas” imbottigliato a mano e le squisite marmellate e confetture a base di frutta locale e zucchero di canna.