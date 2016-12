Nel Mar Rosso per conoscere i delfini

Nel Mar Rosso egiziano, c'è la possibilità di effettuare uno di quei viaggi in nave che supera ogni fantasia. Un viaggio, a bordo di un defender di 37 metri, alla scoperta delle più belle e ricche scogliere coralline e di tutti i segreti della “megafauna carismatica” di delfini, dugonghi, tartarughe, squali e mante. Un'esperienza unica, concepita dall'organizzazione HEPCA con la collaborazione di Red Sea Dolphin Project, in grado di regalare a chiunque voglia diventare eco-volontario emozioni uniche.

Nel Mar Rosso, alla ricerca dei delfini

HEPCA (una delle principali organizzazioni non governative che operano nel campo marino e per la salvaguardia del territorio) che, con il Red Sea Dolphin Project - da poco tempo accettato anche dall'organizzazione Earthwatch - porta per alcuni giorni un gruppo di eco-volontari a bordo di una nave di 37 metri dotata di ogni comfort, in una delle aree più remote e meno visitate del famoso mare egiziano. Lo scopo di questo meraviglioso viaggio è quello di tutelare le risorse naturali della zona descrivendo abbondanza, distribuzione e utilizzo dei differenti habitat per le specie di cetacei presenti nell'area.

Il Mar Rosso egiziano a sud di Marsa Alam è una zona dove il turismo è ancora nella fase iniziale di sviluppo e per questo rappresenta ancora un raro esempio di natura incontaminata. Qui, protagoniste indiscusse sono le scogliere coralline, tra le più belle e ricche del mondo, che insieme a delfini, dugonghi, tartarughe, squali, mante e altri grandi animali marini definiscono un'area ancora vergine e incontaminata. Partecipare a questo progetto significa non solo vivere un'esperienza rara ma anche contribuire in maniera importante - grazie all'aiuto di un team di ricerca formato da scienziati e ricercatori - alla conoscenza dei mammiferi marini, in modo da fornire elementi per comprenderne ecologia e distribuzione. Il monitoraggio dei cetacei, sia acustico che visivo, così come impostato dal team, viene portato avanti con l'aiuto dei volontari che vengono coinvolti nelle osservazioni e nella raccolta di dati scientifici.