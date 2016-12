KwaZulu-Natal, il lato inedito del Sudafrica

foto Ente del Turismo Correlati KwaZulu-Natal, fascino selvaggio Siete alla ricerca di una vacanza estiva fuori dalle solite rotte o di una nuova e stuzzicante destinazione? Il KwaZulu-Natal, in Sudafrica, è la meta perfetta. Da sempre amata dai turisti sudafricani, la provincia del KwaZulu-Natal è altresì apprezzata dai viaggiatori provenienti da tutto il mondo, grazie alle sue meraviglie naturali, alla ricchezza culturale e ad un clima ottimale tutto l’anno. Nei mesi dell’inverno australe, ovvero la nostra estate, le giornate sono in genere calde, asciutte e limpide; anche la temperatura del mare è favorevole, consentendo agli sportivi di praticare numerose attività all’aria aperta, dal surf al diving, dalle escursioni in barca allo snorkeling.

KwaZulu-Natal, la "Miami del Sudafrica" Oceano Indiano ad est e riparato dalla catena montuosa dei Monti Drakensberg ad ovest, il “regno degli Zulu” è un mix di culture africane, europee e indiane che trovano il loro centro soprattutto nella divertente e vibrante capitale Durban, orlata da spettacolari spiagge e spesso definita la “Miami del Sudafrica”. In un susseguirsi di scenari montuosi, bush e spiagge, il KwaZulu-Natal regala un'esperienza indimenticabile a tutti i suoi visitatori. Situato nella parte orientale del Sudafrica, bagnato dalle calde acque dell’ad est e riparato dalla catena montuosa dei Monti Drakensberg ad ovest, ilè un mix di culture africane, europee e indiane che trovano il loro centro soprattutto nella divertente e vibrante capitale Durban, orlata da spettacolari spiagge e spesso definita la “Miami del Sudafrica”. Per chi viaggia con tutta la famiglia qui è d’obbligo una tappa all’Ushaka Marine World, l’acquario più grande di tutta l’Africa, con spazi e attività ricreative su misura per i più piccoli. Proseguendo a nord di Durban ci si imbatte nella Dolphin Coast, un susseguirsi di bellissime spiagge che offrono la possibilità di organizzare gite in barca per avvistare i delfini. Spostandosi ancora più a nord si arriva sulla Elephant coast e sui litorali del Maputaland, caratterizzati da chilometri di spiagge incontaminate, bagnate dalle calde acque dell'Oceano Indiano i cui limpidi fondali accolgono sub esperti e semplici bagnanti che vogliono concedersi una vacanza all'insegna del sole o delle attività sportive.