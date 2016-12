A New York per un'estate emozionante

Tra cinema, buon cibo e tanti eventi

Una delle tradizioni più amate dai newyorkesi nelle sere d’estate è quella di godersi un film all’aria aperta, seduti su una coperta sulla spiaggia o in un parco, oppure in location straordinarie circondati dalle luci dei grattacieli di NYC. Anche quest’anno nei cinque distretti della città vengono effettuate proiezioni all’aperto gratuite di classici e grandi successi della cinematografia americana e internazionale, produzioni indipendenti, documentari e cortometraggi. Tra i tanti appuntamenti con il cinema, sono da ricordare quelli proposti a Manhattan dal titolo Films in Tompkins. Il parco sarà la cornice verde di grandi film cult presentati ogni giovedì fino al 16 agosto. Oltre alle proiezioni, sono in programma spettacoli di musica dal vivo, poesia e installazioni speciali. A Brooklyn invece Coney Island propone anche quest’estate Flicks Coney Island on the Beach. Ogni lunedì fino al 6 agosto l’appuntamento è al tramonto sulla spiaggia, con classici e nuove uscite. Sempre a riguardo di spiagge non dimenticatevi di fare una capatina a Rockaway Beach, il litorale più amato dai newyorkesi. Qui potrete passare una tranquilla giornata al mare tra una partita a pallavolo e una passeggiata lungomare. Sempre a riguardo di cinema è poi da ricordare il Target Passport Fridays al Queens Museum of Art che, fino al 24 agost,o propone non solo interessanti proiezioni cinematografiche ma anche spettacoli di danza e concerti naturalmente proiezioni cinematografiche all’aperto, mentre al Socrates Sculpture Park di Long Island City, fino 22 agosto ogni mercoledì, è in programma il festival di cinema internazionale. Il parco, affacciato sull’East River, vanta una delle viste più belle su Manhattan e allo stesso tempo ospita grandi sculture e installazioni di artisti contemporanei. Ai film preferite un bel giro della città di ristorante in ristorante? Bene allora l'evento che fa per voi è il NYC Restaurant Week Summer, l'appuntamento gastronomico, che fino al 10 agosto, propone pranzi e cene a prezzi vantaggiosi in alcuni dei migliori ristoranti della città. Il programma prevede menu di tre portate a prezzi fissi in oltre 300 ristoranti: $24.07 a pranzo e $35 a cena, escluse bevande, tasse e mance. Partecipano alla Restaurant Week dal 1992 alcuni degli indirizzi storici di New York City come Barbetta, Brasserie, Capsouto Frères, Chin Chin, Delmonico’s, Gotham Bar and Grill, Mesa Grill, The Palm, Petrossian, Remi, The Russian Tea Room, Shun Lee Palace, Steak Frites, Tribeca Grill, Victor’s Cafe e Water’s Edge.Tra le novità di questa edizione ci sono Kin Shop, The Dutch, La Mar Cebicheria Peruana, Loi Restaurant, Mas (La Grillade), North End Grill, Vic & Anthony’s e Zio Ristorante.