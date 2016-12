Fari: romantiche lanterne sul mare

I più romantici fari d'Europa

. Lo stupefacente faro, circondato da pini e ginepri, è oggi una guest house di lusso e offre ogni tipo di comfort per un soggiorno davvero esclusivo. In una superficie di 600 metri quadrati: 6 junior suite, una stanza singola e due mini appartamenti, sono pronti a farvi assaporare una vacanza indimenticabile sospesi tra cielo e mare. Inoltre, sull'isola è ai nastri di partenza il progetto, dell'Agenzia di Conservatoria delle coste dell'isola, che prevede di ristrutturare e rendere fruibile una parte dei 40 fari e stazioni semaforiche esistenti sul territorio sardo.

. In Europa la vera regina di queste vacanze così particolari è certamente la. Tra i tanti fari attrezzati per ospitare i viaggiatori, sicuramente meritano una particolare attenzione quelli die diVeli Rat, costruito nel 1849, si trova sul promontorio nord-ovest dell’isola di Dugi Otok. L’edificio dispone di due appartamenti, per massimo quattro persone, ed è circondato da una bellissima pineta, da piccole baie molto suggestive e da spiagge di ciottoli. Mentre quello di Palagruza, costruito nel 1875 sull'omonima isola, tra Spalato e il Gargano, è considerato il faro più suggestivo del Mediterraneo. Circondato solo dalle impervie pareti calcaree della scogliera e dal blu intenso del mare, ricalca perfettamente l'icona autentica del faro. Una curiosità: l'intera isola è considerata riserva naturale e si dice sia stata la dimora dell'eroe greco Diomede. Da non tralasciare anche i fari di Savudrija e Grebeni. Il primo, posto a soli 20 minuti da Trieste, mette a disposizione dei turisti un piccolo appartamento con due camere doppie affittabile settimanalmente. Il faro è facilmente raggiungibile ed è posizionato a soli 30 metri di distanza dagli scogli e dal blu dell'Adriatico. Mentre il Faro Grebeni è famoso per le sue romantiche colazioni servite sullo speciale terrazzo a picco sul mare. La struttura fornisce collegamenti in taxi-boat fino alla città di Dubrovnik.