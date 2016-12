Il Marocco oltre i luoghi comuni

Viaggiando verso sud, a circa 70 chilometri da Casablanca si incontra la sorprendente cittadina di, il cui nome in lingua berbera significa "Le Olive". La città godeva un tempo di grande autonomia, finché i suoi abitanti non divennero vassalli del re del Portogallo nel 1406. Dopo circa un secolo i portoghesi si ritirarono; la cittadina ora è un piccolo gioiello in cui si respira uno spirito tutto particolare, in equilibrio tra passato e presente: le stradicciole anguste e contornate da casette bianche, spesso decorate da variopinti murales, con tocchi di turchese e di ocra che si fanno vedere di quando in quando, fino al colore dorato delle mura che cingono la città dal lato del grande fiume Oum Er-Rbia.

Il centro più importante della zona è Casablanca , maggior porto e, con i suoi quasi 5 milioni di abitanti, città più popolosa del Magreb e capitale economica del Marocco. E' sostanzialmente una metropoli moderna, in cui però meritano una visita la Moschea di Hassan II, terza al mondo per dimensioni, la vecchia Medina e la chiesa del Sacro Cuore, un tempo cattedrale cattolica della città, ora sconsacrata e adibita a museo.

Siamo nella provincia chiamata Doukkala , a sud di Casablanca, sulla costa che si affaccia sull'Oceano Atlantico che con le sue brezze mitiga il clima anche nei mesi ardenti. La zona fino a questo momento ha come principale risorsa economica l'agricoltura, ma sta conoscendo un forte impulso turistico, ed è già molto frequentata soprattutto da parte dei viaggiatori di nazionalità francese. Le città costiere di questa zona conservano importanti radici portoghesi, visto che già nel 1400 erano importanti basi per le imprese di esplorazione e di commercio intraprese dal Portogallo lungo le coste dell'Africa.

foto Tgcom24

Poco più a sud si trova uno dei centri più interessanti della zona, la città di El Jadida, che significa "La Nuova". La città in origine si chiamava Mazagan (in portoghese Mazagão):e fu sotto l'influenza portoghese dal 1502 al 1769, quando molti dei suoi abitanti furono evacuati in Brasile dove fondarono la città di Nova Mazagão. La città, che l'Unesco nel 2004 ha proclamato Patrimonio dell'Umanità, è una rocca fortificata che si affaccia sul mare, tra vie suggestive e un'imponente cinta muraria. Di particolare fascino è la visita alla sua antica cisterna: un tempo utilizzata come deposito di polveri, è stata trasformata in tempi più recenti in serbatoio di acqua. Ora è un grande locale a volta e colonnato, in cui la luce penetra da un'unica apertura alla sommità, ma si riflette sull'acqua che ancora ricopre parte del pavimento, in un suggestivo gioco di luci e di riflessi. Le vie della città ospitano le tradizionali botteghe di artigianato locale e, a poca distanza un colorato souk.

Proseguendo ancora verso sud, la strada corre di fianco all'Oceano, costeggiando una suggestiva laguna creata dal gioco delle maree. In questa zona sono frequenti le saline, ma una importante risorsa viene dall'allevamento delle ostriche, che poi vengono servite in meravigliose preparazioni per deliziare il palato. Il capoluogo di questa zona, adatta agli sport acquatici e a una vacanza all'insegna della natura, è Oualidia, una ridente località balneare dalla quale godersi una spiaggia di sabbia dorata lunga 12 chilometri, costellata di piccoli ristoranti che offrono aragoste, ostriche, granchio e altre delizie di mare.

Chi è in cerca di forti emozioni non può non assistere a uno dei numerosi eventi equestri chiamati "Fantasia", che celebrano la grande tradizione legata al cavallo arabo. Si tratta di uno spettacolo di destrezza equestre, in cui ciascuna tribù araba schiera i proprio campioni. La prova consiste in una corsa sfrenata da parte di un nutrito gruppo di cavalieri armati di fucile, i quali dopo una lunga rincorsa devono fermarsi e sparare all'unisono. Vince la squadra che riesce a produrre la massima sincronia dei colpi.