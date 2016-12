Marocco, istruzioni per l'uso

Dove mangiare e dove dormire

Per tutta la famiglia, a un'ora di auto circa a sud di Casablanca e ottimo punto di partenza per l'itinerario alla scoperta del Doukkala, c'è una moderna e confortevole struttura, il. Costruito come una Medina, ricalca lo stile e l'atmosfera tradizionale marocchina: otto ristoranti, 500 stanze in un parco di 250 ettari, una grande piscina, negozi e boutique, aree e attività riservate ai bambini e ai ragazzi di tre diverse fasce di età (dai tre mesi ai 17 anni), una lussuosa SPA, il più grande Casinò del Nord Africa, centro congressi e un grande campo da golf a 18 buche links che corre parallelamente all'Oceano, sul quale si affaccia una zona di lussuose ville. A disposizione degli ospiti c'è poi una spiaggia di sabbia dorata lunga sette chilometri, per abbronzarsi al sole, nuotare nell'Oceano, ma anche per passeggiate a cavallo e per provare la guida dei quad. Oltre a un ricco programma di attività sportive, il resort propone durante il periodo estivo una serie di interessanti offerte e promozioni dedicate alla famiglia. Sito Internet: www.mazaganbeachresort.com. Il campo da golf è stato disegnato dal campione sud-africano Il campo da golf è disegnato dal campione sudafricano Gary Playered è adatto ai giocatori di ogni livello. I meno audaci possono divertirsi lungo gli ampi fairways, ma non mancano alcune buche molto tecniche, che faranno divertire e impegneranno a fondo anche i giocatori più esperti. Per tutti c'è l'esaltante esperienza di misurarsi con la brezza dell'Oceano.