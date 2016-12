Samanà, da scoprire a passo di danza

La penisola è una delle regioni più belle e autentiche dell'isola. Con la sua lussureggiante vegetazione tropicale , lunghe spiagge deserte con palme da cocco, e piccoli villaggi colorati , la penisola può essere definita una gemma pura. Lontano dal tumulto del turismo di massa moderno, Samaná vive di una atmosfera calorosa e unica. Vi basterà una sola settimana per farvi coinvolgere dal ritmo caribe circondati dalle spiagge di Las Terrenas non lontano da Playa Bonita e Playa Coson , mete predilette per la movida notturna dai giovani che affollano i tanti “chiringuitos”, ma che nel corso del tempo hanno saputo mantenere bene le conformazioni tipiche dei villaggi di pescatori. Con piccole strade ed i tradizionali ristoranti sul mare che servono gli ottimi piatti di cucina locale con pesce appena pescato a prezzi veramente convenienti, la zona di Las Terrenas nonostante la continua evoluzione urbana che ha subito nel corso degli anni, dovuta al crescente aumento di turisti, rimane sempre un paradiso tropicale dove ognuno può trovare il proprio angolo di tranquillità e godere delle tante attrattive che la località offre. La penisola è definita un vero e proprio paradiso ecologico , eden che custodisce il famoso Parco nazionale di Los Haitises . L'area presenta tipiche paludi di mangrovie , isolette , caverne con pitture rupestri e una natura rigogliosa e esuberante. Altri luoghi d'interesse sono poi la cascata del Salto El Limón , l’ isoletta di Cayo Levantado e i punti dove osservare le megattere (balene). L'isola inoltre offre numerosi luoghi adatti alle escursioni ma anche a piacevoli gite in mountain bike o a cavallo .

Una vacanza a Las Terrenas, a passo di danza

Tra tutti i posti della penisola sicuramente Las Terrenas, antico villaggio di pescatori, è il luogo ideale per frequentare di corsi di Salsa, Bachata, Son, Shines e Merengue, nei luoghi dove questa musica fonda le proprie radici. Una vacanza alternativa, organizzata da Evolutiontravel, che permette di unire il piacere del viaggio e la scoperta di tradizioni nuove attraverso una modalità del tutto particolare come quella dei corsi di ballo proposti dalla scuola locale “Salsa Caribe Group”, dove gli insegnanti e i ballerini professionisti seguono i partecipanti in questo divertente itinerario a suon di danze e vitalità. Il valore aggiunto di questo viaggio? Oltre ai corsi di ballo tenuti da ballerini professionisti, sono le serate un momento in cui potrete entrare in contatto con la cultura locale e vivere dal vivo tutta l’atmosfera gioiosa di Las Terrenas e del popolo dominicano: una serata è dedicata a “La Bodega”, una dei locali da ballo tipici più famosi della zona; oppure ancora una serata in discoteca e un’altra alla scoperta di uno dei locali più alternativi della zona, il “Car Wash”: di giorno autolavaggio, di notte un’originale discoteca all’aperto: imperdibile! Il tour di 8 giorni, a partire da 1.649 euro, propone tante altre attività e intrattenimenti serali che permetteranno di conoscere la socievole gente del posto: un modo divertente per stringere amicizie e divertirsi con chi la musica nel sangue la ha fin dalla nascita. La quota, partire da 1.649 euro, comprende: volo da Milano, trasferimenti da/per l’aeroporto, camera doppia presso l’hotel “Aligiò Beach Resort”, a pochi passi dalle spiagge di Las Terrenas, trattamento Tutto incluso. Il pacchetto è comprensivo anche delle lezioni di ballo. Le quote non comprendono: le mance ed extra, la tessera Turistica, le tasse d’uscita aeroportuali, spese extra e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota comprende”.