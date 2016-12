Tahiti e le sue isole, paradisi d'amore

Tutte le 118 isole della Polinesia francese, dalle leggendariefino a quelle meno conosciute come, offrono uno scenario perfetto non solo per scambiarsi le promesse nuziali o vivere una romantica luna di miele ma anche per regalarsi un viaggio da sogno in compagnia della dolce metà. Qui, lussuosi bungalow sospesi sull'acqua (i piloti) così come le petite hotellerie, gestite dalle famiglie polinesiane, offrono soggiorni all'insegna del romanticismo e della natura. Sognate da sempre di sposarvi secondo la tradizione polinesiana? Niente paura, questo non è un sogno ma realtà. Il governo polinesiano, infatti, ha reso possibile la celebrazione del matrimonio fra due persone di nazionalità straniera che non risiedono in Polinesia Francese, nel comune da loro scelto e senza obbligo di residenza. I moduli da presentare al comune scelto per la celebrazione del matrimonio e le procedure necessarie per sposarsi in Polinesia Francese sono scaricabili dal sito di Tahiti Tourisme Italia. Mentre, se desiderate organizzare una suggestiva e affascinante cerimonia nuziale tahitiana senza alcun valore legale, tutto ciò è possibile sia all’interno dei principali resort delle isole come alche è una ricostruzione di un tipico villaggio polinesiano. La cerimonia prevede che la futura sposa, sottoposta prima a un piacevolissimo massaggio a base di monoi, venga adornata di fiori, perle tahitiane e un pareo bianco, simbolo di purezza e fecondità. Il rito prevede poi che lo sposo accolga la futura moglie sul marae, il luogo sacro dove si celebra il rito, dove le mani dei due sposi vengono bagnate dal latte di una noce di cocco appena spezzata, in segno di benedizione. Al termine della celebrazione gli sposi vengono chiamati con i loro nomi polinesiani per poi essere avvolti in un tifaifai, la coperta nuziale polinesiana, stretti l’uno all’altra, simbolicamente legati per la vita.

Emozioni per gli innamorati più attivi...

Tante le opportunità per vivere in maniera attiva la Polinesia francese durante il viaggio di nozze, esperienze indimenticabili che permettono di scoprire in compagnia del proprio amato le bellezze naturali sopra e sotto il livello dell’acqua e di lasciarsi affascinare dalle tradizioni della cultura polinesiana. Gli sposini più avventurosi potranno immergersi alla scoperta della incredibile flora e fauna sottomarina dei fondali polinesiani: squali, delfini, mante e tantissimi pesci per un totale di 1.200 specie marine tutte da scoprire. 47 centri diving presenti in 16 isole organizzano immersioni per tutti i livelli mentre i neofiti di questo sport possono provare battesimo del mare, un’immersione guidata generalmente a 6-7 metri di profondità per la quale non è necessario il brevetto

Dalla bellezza del mare al fascino sensuale della natura dell’entroterra delle isole da scoprire facendo trekking, in bicicletta, a cavallo o in 4x4. Da Tahiti a Moorea, fino a Taha’a e Maupiti, esperte guide polinesiane conducono verso itinerari insoliti immersi nei profumi e nei colori della flora polinesiana. Piantagioni di vaniglia e di tiare, giardini botanici, siti archeologici che raccontano di un passato lontano, fino a punti di osservazione ad alta quota da dove godere di indimenticabili vedute della laguna, magari durante un romantico tramonto.

Infine per completare il viaggio romantico è importante pensare anche all'alloggio che meglio possa corrispondere alle esigenze della vostra coppia. Sicuramente la soluzione ideale per gli sposi così come per le coppie sono i piccoli hotel e le pensioni di famiglia. Lontane dal lusso dei resort, queste strutture sono generalmente ospitate in tradizionali e accoglienti fare, tipica struttura polinesiana realizzata con materiali naturali, immersi nella lussureggiante vegetazione alle pendici di monti dai nomi incantati o adagiati sull’orlo delle lagune turchesi. Le pensioni organizzano per i propri ospiti escursioni private in laguna e nell’entroterra che consentono di scoprire la ricchezza naturale e culturale delle isole.

InterContinental French Polynesia così come gli Inoltre, per chi desidera esclusive esperienze a due, diverse strutture tra cui i resort dicosì come gli hotel Pearl Resorts & Spa , entrambi posti a Moorea, Bora Bora, Tikehau, Manihi, Tahiti, propongono agli innamorati pacchetti speciali per rendere la vacanza ancora più passionale.

Per gli inguaribili romantici, invece, Tahiti e le sue isole hanno in serbo una meravigliosa sorpresa: un’isola deserta a forma di cuore, una laguna dai colori mozzafiato e all'orizzonte il profilo magico di Bora Bora. Grazie a Tahiti Nui Travel, infatti, è possibile organizzare un’escursione sulla piccola isola di Tupai, unico atollo a forma di cuore della Polinesia francese, per vivere un’esperienza esclusiva e indimenticabile.