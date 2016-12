Bahamas, un sogno raggiungibile

foto Ufficio stampa Correlati Bahamas: belle e più vicine dell’eco-scrittore padovano Alfredo Giacon, salpato da Washington con la sua barca a vela per arrivare al paradiso naturale delle Isole Bahamas e verificarne le condizioni: "Ecosistema perfetto", ha sentenziato alla fine della sua missione ecologica, e assenza di inquinamento da idrocarburi. 26 Parchi nazionali, 700.000 acri protetti, 4023 km di pareti oceaniche e buchi blu(blu holes),200 kmq di secche e banchi di corallo e 20 foreste di mangrovie: questi sono alcuni dei dati che riguardano le 700 Isole delle Bahamas. Proprio da quest’anno grazie alla collaborazione tra il Bahamas Tourist Office e la Alpitour dal 29 Maggio al 28 Agosto, Milano Malpensa avrà un volo charter non stop con destinazione Gran Bahama. “Blu, indaco, turchese a volte smeraldo … noi siamo qui un guscio che galleggia sull’acqua. Tra queste isole baciate dal sole e accarezzate dalle mille sfumature di azzurro, mi sento sereno. Libero di pensare, di trascorrere anche un’ora a far nulla, se non guardarmi attorno ed emozionarmi davanti a tanta bellezza”. Sono le parolesalpato da Washington con la sua barca a vela per arrivare al paradiso naturale delle Isole Bahamas e verificarne le condizioni: "", ha sentenziato alla fine della sua missione ecologica, e assenza di inquinamento da idrocarburi. 26 Parchi nazionali, 700.000 acri protetti, 4023 km di pareti oceaniche e buchi blu(blu holes),200 kmq di secche e banchi di corallo e 20 foreste di mangrovie: questi sono alcuni dei dati che riguardano le 700 Isole delle Bahamas. Proprio da quest’anno grazie alla collaborazione tra il Bahamas Tourist Office e la Alpitourcon destinazione Gran Bahama.

Questo vuol dire che un paradiso incontaminato di rara bellezza, come l’eco-scrittore ci ha riferito, è facilmente raggiungibile e che un incontro ravvicinato con i delfini, un safari alla scoperta della caverne preistoriche, un tuffo nei blu holes, una passeggiata a cavallo tra le foreste di pini marini e le spiagge bianchissime è accessibile a partire da € 1290. In molti casi i bambini in viaggio con i genitori non pagano. Queste isole sono l’habitat ideale per innumerevoli specie di uccelli e pesci, ma anche per una grande varietà di piante tropicali. La barriera corallina è una delle meraviglie naturali del Pianeta. La vegetazione nativa impedisce l’erosione delle spiagge e le foreste di pini favoriscono la purezza dell’aria offrendo rifugio alla fauna selvatica. Fino ad oggi di questa porzione di mondo sotto la Florida ci sono arrivate le immagini dei giganteschi alberghi a 5 stelle di Nassau e Paradise Island, in cui alla spiaggia di sabbia bianca fanno da contraltare dei piccoli grattaceli con Casinò, ristoranti, disco bar, etc.



Ci sono mancate invece le immagini di Gran Bahama, isola quasi disabitata, ricca di parchi e di riserve naturali, come il Lucayan National Park che racchiude la distesa di grotte marine più lunga del mondo.

foto Ufficio stampa Se poi si considerano quelle che vengono chiamate le Out Island, il tuffo nel passato, in una dimensione in cui la quiete e la tranquillità la fanno da padrona, è assicurato. Le Exuma sono 365 isolette di varie dimensioni meta di velisti e di sub. La ricettività è fatta di piccoli e raffinati resort o di intimi rifugi romantici. Da non perdere Stocking Island isola semideserta molto apprezzata per il Mystery Cave e l’Hurricane Hole, e Staniel Cay che deve alla Thunderball Grotto, in cui si fa snorkeling tra un migliaio di pesci tropicali coloratissimi, una grande notorietà data dal film di 007. Harbour Island è una chicca imperdibile con la sua spettacolare spiaggia di sabbia rosa lunga quasi 7 chilometri, e le sue colorate costruzioni coloniali. Ma poi ci sono San Salvador, Abaco, Long Island, Cat Island, Andros, Eleuthera, Bimini. "Mi auguro - dice sempre Giacon nel suo blog - che tante persone possano vedere le bellezze di questi luoghi e permettere ai loro figli, un giorno, di poter commuoversi, esaltarsi, stupirsi davanti alle meraviglie di questo santuario della natura, proprio come sta accadendo quotidianamente a noi”.

Per info e approfondimenti: Bahamas Tourist Office www.bahamas.it

Ludovica Casellati