Kangaroo Island, terra incontaminata

Il Parco Nazionale di Flinders Chase . Kangaroo Island possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali sorti per salvaguardare la sua rara flora e fauna. Il maggiore per estensione è il Parco Nazionale di Flinders Chase, posto nella parte ovest dell'isola. L'area protetta presenta una spettacolare linea costiera irta di scogli, alberi di acacie, le banksie e i bellissimi tea-tree che crescono appena a ridosso di incantevoli baie. Tutta l'area costituisce un vero paradiso per foche, leoni marini, aquile marine, uccelli col pennacchio e numerose altre varietà di flora e fauna. Mentre la parte interna vede la predominanza di foreste di eucalipto, luogo di rifugio per una serie di animali quali canguri, possum, goanna e ornitorinchi.

Parco Naturale di Seal Bay, nella costa sud dell’isola . È La più rinomata attrazione dell'isola. Qui vive una colonia di circa 500 rari leoni marini australiani che rappresenta all’incirca il 10% dell’intera popolazione mondiale di questa specie. I leoni marini di Seal Bay sono abituati alla presenza delle persone e accettano volentieri i tour guidati dai Ranger del Parco. Alla fine della passeggiata, su piattaforme in legno si trova un centro informazioni che fornisce tutto quanto serve per la conoscenza di questi magnifici animali.

Tuffarsi nelle acque tiepide dell'isola. Kangaroo Island offre alcune fra le più temperate acque di tutta l’Australia dove si possono ammirare barriere coralline multicolore e splendide barriere rocciose. Le acque incontaminate sono inoltre ricche di pesci quali il Diavolo Blu, l’Arlecchino, il Pesce dei Coralli e lo sfuggente Leafy Sea Dragon.

Le spiagge. L'isola possiede alcune fra le più belle spiagge di tutta l’Australia, ideali per nuotare fare surf, osservare la natura o semplicemente per passare qualche ora completamente rilassati. Le più belle spiagge dell'isola sono: Vivonne Bay e D’Estress Bay nella costa sud, mentre la costa a nord ha una serie di spiagge per nuotare in tutta sicurezza, come Emu Bay, Browns Beach e l’American Beach.

Little Sahara. Quest' area, nei pressi della costa sud dell'isola, comprende spettacolari dune sabbiose, circondate dalla vegetazione tipica del bush. Non lasciate questo piccolo e unico deserto se non vi siete almeno una volta cimentati in un'arrampicata sulle sue dune. una volta giunti in cima, godrete di uno spettacolo da mozzare il fiato.