Istanbul, città dal fascino misterioso

In Turchia c'è una città di grande fascino e mistero, l'unica metropoli al mondo appartenente a due continenti, l'Europa (Tracia) e l'Asia (Anatolia). Questa città è Istanbul, l'antica Bisanzio poi Costantinopoli, fino al 1930, uno dei luoghi più interessanti al mondo. Meta perfetta per chi desidera un tuffo nella storia dei più importanti popoli del mondo, a due passi dal mare e dalle più emozionanti bellezze naturalistiche.

Istanbul ha un vastissimo patrimonio artistico e storico, la maggior parte del quale è racchiuso nella sua parte vecchia, Sultanahmet, parte del Patrimonio dell'Umanità (UNESCO). Qui si trova la Basilica di Santa Sofia “Ayasofya” , un’opera da visitare, non solo per la sua imponente architettura, ma anche perché rappresenta l’esempio più bello dell’arte del mosaico Bizantino. Posizionata di fronte a Santa Sofia troverete la Moschea Blu , l' Ippodromo e la Cisterna basilica (costruita da Giustiniano nel 532), di una bellezza imponente e suggestiva. Infine, tra i must di Istanbul, non dimenticatevi di visitare il maestoso Palazzo Topkaki e di fare una passeggiata nel quartiere del Gran Bazar e in quello di Beyoglu che sorge sulla costa nord del Ponte di Galata.

, conosciuta anche con l'appellativo di “seconda Roma”, è la città più grande e più sviluppata della Turchia, la cui popolazione d'origine risale a circa 400mila anni fa. La prima grande civiltà che abitò questo incantevole luogo fu, infatti, la tribù dei Megara che si insediò proprio “di fronte allo stato dei ciechi”, il luogo che oggi corrisponde al più bel posto di Istanbul, la penisola storica. La loro fu una scelta non solo "strategica" ma anche dettata dalla bellezza del luogo. Qui, infatti, il mare, vasto fino a dove arriva lo sguardo, le isole che si vedono lontane, insieme alla stessa città costituiscono un posto unico al mondo. Per questi e innumerevoli altri motivi, durante tutta la storia antica, fu una città spesso desiderata e contesa da diversi imperi (la città fu infatti capitale dell'Impero Romano, di quello Bizantino,

Tour sul Bosforo

Un altro modo per godersi Istanbul, sono i tour con i traghetti sul Bosforo che prende colori diversi durante l’alba e il tramonto. La maggior parte delle residenze estive che si trovano sulle coste sono state fatte costruire, o utilizzate, dai Sultani Ottomani. Una parte dei Palazzi dove si sono trasferiti i Sultani Ottomani, dopo Topkapı Sarayı, si trovano qui. I più famosi sono i Palazzi di Dolmabahçe e Beylerbeyi.

Nel viaggio da fare sul Bosforo il luogo da menzionare per primo è la Torre Kız Kulesi, che si trova a Salacak. Secondo la leggenda, l’imperatore bizantino Costantino aveva una figlia che amava molto. Ma un indovino predisse che la figlia sarebbe stata morsa e uccisa da un serpente. Per questo motivo l’imperatore, per proteggere la figlia, fece costruire la torre in mezzo al mare, posto in cui nessun serpente sarebbe potuto arrivare. Ma questa precauzione non fu sufficiente. Il serpente entrò dentro i cestini con i quali veniva mandato il cibo alla ragazza e la uccise con il suo veleno.

Un’altra leggenda è legata alla Torre di Leandro. Si pensa che la storia d’amore tra Hero e Leandro, con una fine drammatica, ebbe luogo proprio qui. In realtà la torre venne costruita nel XII secolo, durante il periodo Bizantin,o e utilizzata varie volte come carcere, ma si pensa che servisse anche come faro per indicare la via alle navi. Coloro che hanno dato alla torre l’aspetto di oggi sono stati i sovrani Ottomani Fatih Sultan Mehmet e successivamente Mahmut II.

Infine, nel tour sul Bosforo, avrete la possibilità di visitare le bellissime residenze estive che appartennero ai sultani del periodo Ottomano. Queste affascinanti costruzioni si trovano anche lungo la costa del Kuzguncuk, posizionata parallelamente alla costa asiatica del Bosforo. Una di queste appartiene al XVIII secolo ed è Pembe Yali residenza estiva rosa. Proseguendo verso nord, passando sotto il Ponte del Bosforo, tra i Palazzi che vedrete lungo la costa il più bello è il Palazzo Beylerbeyi, oggi è utilizzato come museo. È stato costruito nel 1865 e si pensa che fosse il luogo in cui si ospitavano imperatori e ambasciatori stranieri. Anche Çengelköy attirerà la vostra attenzione. Altre residenze estive giunte ai giorni nostri sono Sadullah Paşa Yalısı, Abdullah Paşa Yalısı, Fenerli Yalı ve Server Bey Yalısı. La imponente struttura che si erge sul colle è il liceo Kuleli Askeri Lisesi.