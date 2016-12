Thailandia, bellezze naturali e mare da sogno

Phuket, natura “raffinata”

Phuket, posizionata a 860 chilometri a sud di Bangkok, è la più grande isola della Thailandia e la sua più famosa destinazione balneare. Soprannominata "la Perla delle Andamane" o "la Perla del Sud" è nota per le sue spiagge bianche e lunghissime, per quelle ampie e tranquille baie, le foreste tropicali e le sue fantastiche 32 isole minori. Dominata da una catena di montagne in direzione nord-sud lungo la costa occidentale, comprende numerosi microclimi e una incredibile varietà di flora e fauna. Lungo la costa ci sono decine di spiagge, ognuna con le sue caratteristiche. Dalla vivace Patong Beach alla più appartata Nai Bay, ogni turista riesce a trovare quella più adatta alle proprie esigenze

Oltre alle numerose attività e attrazioni offerte da Phuket, ci sono numerose e spettacolari località da visitare anche con una gita di un giorno. Ad est di Phuket, troviamo Phang Nga Bay, una delle destinazioni top per il kayak da mare. Le isole del Koh Phi Phi Mu National Park sono raggiungibili in un’ora di barca a sud-est di Phuket. Le isole Similan e Surin, a nord-ovest di Phuket, caratterizzate dalla presenza di alcuni dei migliori siti di immersione in Thailandia sono servite da barche attrezzatissime e talvolta lussuose che permettono di effettuare vere e proprie crociere dedicate al diving.

Infine moltissime le attività da svolgere a Phuket. Tra tra le tante spiccano, naturalmente, gli sport acquatici ma anche golf, trekking, gite nella foresta sul dorso degli elefanti. Inoltre è possibile abbandonarsi alle attenzioni ed ai trattamenti di un centro benessere oppure dedicarsi al relax e gustare pasti a base di pesce freschissimo.

Oltre Phuket

Altre destinazioni thailandesi, sempre nel mare delle Andame, che valgono la pena di essere visitate sono sicuramente Krabi e le Phi Phi Island. Krabi è nota per le sue fantastiche scogliere calcaree, che offrono opportunità di arrampicata per tutti i livelli di abilità, per le sue isole disabitate, fantastiche lagune nascoste e grotte di marea, raggiungibili grazie a suggestive spedizioni in canoa. Mentre le Phi Phi Islands, incluse nel Hat Noppharat Thara Marine National Park, spiccano per le loro favolose spiagge e per la loro vicinanza a importanti siti di immersioni.