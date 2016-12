A Gerusalemme, per il Festival delle Luci

, in Israele,è di scena il. L'evento si svolge nelle strade della Città Vecchia e coinvolge artisti e professionisti provenienti da ogni parte del mondo. Dall’illuminazione dell’architettura alle statue di luce, le installazioni di artisti israeliani e internazionali illuminano le vie della città, gli spazi pubblici e i luoghi turistici più importanti, accompagnati da una moltitudine di eventi, spettacoli e performance. Un'occasione unica per vivere la notte di Gerusalemme, in un’atmosfera suggestiva e sicuramente fuori da ogni aspettativa. Infine, tra gli eventi della nuova edizione, spicca l'esecuzione della toccante ed emozionante storia della Signora delle Camelie, tratta dalla Traviata di Verdi. L'opera viene eseguita in un luogo affascinantissimo, la Grotta di Zedekiah, situata sotto le mura della Città Vecchia (vicino alla Porta di Shechem). I principali brani saranno eseguiti da solisti dell'Opera d'Israele in splendidi costumi. Non solo opera tra gli eventi, ma anche spettacoli di sperimentazione contemporanea: tutti i giorni del festival tranne venerdì 8 giugno, la troupe israeliana Mayumana incanterà il pubblico attraverso performance piene di ritmo, danza, video, proiezioni ed effetti di luce.

Gerusalemme, antichissima capitale dello Stato di Israele, luogo di grande importanza storica e unica città santa, sia per il Cristianesimo che per l'Ebraismo ha un unico grande cuore, la Città Vecchia - gli archeologi stimano abbia più di 4500 anni - con le sue mura. Qui, racchiusi in meno di un chilometro quadrato, sono presenti moltissimi luoghi di grande significato come il Monte del Tempio , il Muro del Pianto , la Chiesa del Santo Sepolcro (costruita dove Cristo è stato crocifisso), la Cupola della Roccia (il più antico monumento islamico, considerato sepolcro di Mohammed), la Moschea al-Aqsa . Mentre le mura del suo perimetro permettono itinerari sorprendenti come il Cammino del Baluardo - costruito per permettere di godere di una vista panoramica su tutta la città - e la Cintura verde che abbraccia i giardini fioriti, le passeggiate e i parchi archeologici. Infine, a sud della Città Vecchia, si trova la Città di Davide , dalla quale si sviluppò l’antica Gerusalemme cananea e israelita, un luogo affascinante e sorprendente.

foto Ente del Turismo

Visitare la città di "porta in porta"

Lungo le vecchia mura della città vennero costruite otto porte, oggi solamente sette fruibili dai turisti. Le quattro più importanti: Jaffa, Damasco, Leoni e Sion furono costruite secondo i quattro punti cardinali e lungo le direttrici che conducono alle principali città del paese.

La Porta di Jaffa reca l’epigrafe del sultano Suleiman, che ne ordinò la costruzione nel 1538 (corrispondente all’anno musulmano 945) e oltre ad essere la più conosciuta è anche la più trafficata tra le porte di Gerusalemme. Venne costruita con un rivestimento impermeabile, in direzione del porto di Jaffa. La nuova Porta, rivolta a Nord, è essenzialmente una rottura nel muro, aperta nel 1887 per permettere l’accesso al quartiere cristiano.

La Porta di Damasco è invece la porta principale per accedere al quartiere musulmano. L’entrata stretta e il ponte in legno sono stati sostituiti da un anfiteatro e un ponte in pietra. La porta si rivolge a nord in direzione di Nablus (Shechem) e Damasco, in Siria.

La Porta di Erode, anch’essa rivolta verso nord, viene chiamata anche Porta dei Fiori grazie alle decorazioni floreali incise sulla facciata.

La Porta dei Leoni, adornata con dei disegni araldici di leoni in entrambi i lati, venne restaurata secondo quanto dicono le iscrizioni, dagli ottomani nel 1538/9 (corrispondente all’anno 945 del calendario musulmano). E’ inoltre conosciuta come la Porta di Santo Stefano. La porta è rivolta verso est, in direzione di Gerico.

La Porta d’Oro, anch’essa rivolta ad Oriente, in ebraico e in arabo viene definita la Porta della Misericordia. Secondo la tradizione ebraica, questa è la porta che il Messia attraverserà per entrare a Gerusalemme. Per impedire l’arrivo del Messia, il sultano ottomano nel 1541 la fece sigillare.

La Porta di Sion, o la Porta di Davide, si trova di fronte al monte Sion. Venne costruita dal sultano Suleiman nel 1540 in un’area dove delle mura precedenti –risalenti al periodo erodiano- sono state scoperte solo recentemente. La porta si rivolge a Sud in direzione di Hebron.

La porta Dung, rivolta a Sud, più una porta sul retro che una porta monumentale, è la più vicina alla parte occidentale delle mura.

Altri siti da visitare

Museo di Israele. Uno dei musei enciclopedici più grandi al mondo

Memoriale dell’Olocausto Yad Vashem. Il memoriale ufficiale di Israele delle vittime dell'Olocausto, dove è possibile visitare l'archivio, il museo storico, la Sala dei Nomi e il Giardino dei Giusti tra le nazioni.

Monte degli Ulivi. Qui sono stati rinvenuti i resti della Basilica dell’Eleosia e del Tempio dell’Ascensione, considerati luoghi sacri per Gerusalemme.

La Foresta della Pace, dove un albero nuovo viene piantato per ogni bambino nato a Gerusalemme, a ricordare la speranza eterna di pace tra arabi ed ebrei.

Knsesset. Il sito di rappresentanza dello Stato di Israele.

Mercato arabo e Mercato dei Beduini. Qui è possibile acquistare pregiati tappeti e vari oggetti in cuoio.