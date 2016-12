Hotel curiosi: dormire sugli alberi

foto Ufficio stampa Correlati Resort sugli alberi: due cuori e una capanna Ci sono dei momenti in cui tutti sogniamo di tornare bambini per poter fare cose che oggi non ci sono più consentite. A volte vorremmo nasconderci e guardare il mondo da un angolo prospettico diverso. Ci piacerebbe fuggire dal caos e dalla frenesia delle città per trovare rifugio nel silenzio e nella quiete della natura. Quante volte abbiamo pensato che una casetta sugli alberi potesse essere un’ appagante risposta a tutte queste diverse esigenze? Trovarla non solo non è più un’impresa complicata ma addirittura ci è dato di scegliere in che parte del mondo la preferiamo: sugli alberi sono stati addirittura costruiti alcuni resort di grande fascino, per una vacanza davvero diversa. Ecco i più curiosi, ai quattro angoli del mondo.



La Svezia ha fatto da pioniera con il Tree Hotel ( www.treehotel.se ) di Harads e gli architetti che l’hanno progettato hanno dato ampio sfogo alla loro fantasia. Tra le sistemazioni possibili c’è l’UFO, il Cono blu, la Cabina per chi desidera confondersi e annullarsi nella natura il Nido o il Cubo fatto di specchi(mirrorcube), tutti sospesi a 6-8 metri d’altezza e con interni di lusso. Oltre a tutti i servizi che garantisce un albergo normale, c’è a disposizione degli ospiti anche la Treesauna.

Se alla foresta svedese si preferisce quella pluviale dell’Australia tappa obbligata è il Silky Oaks Lodge ( www.silkyoakslodge.com.au ). Il lussuoso Lodge situato nel Qeensland lungo il fiume Mossman, ha parte delle camere costruite sugli alberi, molto eleganti, tutte dotate di bagno, vasca idromassaggio e persino di una veranda che si affaccia su di un giardino lussureggiante di rara bellezza. A pochi chilometri c’è la possibilità di tuffarsi nelle acque della Barriera corallina più famosa al mondo. Per chi adora la montagna, ma non vuole rinunciare alla vista mare c’è l' Hidden Canopy Treehouses Boutique Hotel (www.hiddencanopy.com) in Costa Rica, un bed and breakfast a 1500 metri di altezza che assicura relax e tramonti mozzafiato sul Golfo di Nicoya. Ci si sveglia romanticamente con il cinguettio degli uccelli in un letto a tre piazze e ci si può godere una particolarissima doccia fatta a cascata con le pietre. Il contatto con la natura è totale e lo staff organizza escursioni adatte a tutte le esigenze.

Nello Stato di Washinghton ad Ashford c’è invece quello che è stato definito dalla CBS uno dei 10 hotel più originali al mondo e dal Guardian londinese uno dei 5 migliori hotel sugli alberi del Mondo il Cedar Creek Treehouse Hotel ( www.cedarcreektreehouse.com ). E’ dotato di una sola camera costruita su di un Cedro di 200 anni a 15 metri circa di altezza dalla quale si può ammirare la foresta a perdita d’occhio. C’è un Osservatorio raggiungibile attraverso un ponte fatto di corde chiamato Arcobaleno che è sospeso a 30 metri dal suolo, che regala vista ed emozioni di incomparabile bellezza e intensità. Per chi invece desiderasse provare l’emozione di abitare su di un albero senza dover necessariamente prendere un aereo la soluzione ideale in Italia è La Piantata, ( www.lapiantata.it ), ad Arlena di Castro in provincia di Viterbo. Immaginate di vedere colline coltivate a lavanda e in mezzo a queste una quercia che si staglia in tutta la sua imponenza: una scaletta cinge l’arbusto e conduce ad una elegantissima suite di 87 mq, e a circa 7 metri dal suolo, dotata di ogni comfort. Volete farvi servire la colazione nel terrazzo sospeso issandola con un cesto appeso ad un ramo? Allora la meta è Il giardino dei Semplici ( www.giardinodeisemplici.eu ) un bed and breakfast a Manta in provincia di Cuneo, che tra ciliegi aceri e querce ha un vivaio con circa 150 varietà di rose antiche che la proprietaria coltiva con grande passione. Ma anche a Merano un albergo ha destinato ai suoi ospiti, come soluzione alternativa, la suite sull’albero. Si tratta dell'Hotel Irma ( www.hotel-irma.com ), un 4 stelle superiore che ha voluto regalare questa soluzione a 10 metri d’altezza. Quel piccolo grande sogno, dunque, tenuto nel cassetto fin da bambini, di poter dormire dentro una casetta costruita sopra un albero, oggi è realizzabile c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Ludovica Casellati