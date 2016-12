Un giardino di corallo alle Maldive

Ciò che caratterizza in assoluto questo paradiso, esteso su una superficie di 90.000 km², è la sua, ricca di creature acquatiche e di coralli multicolore, nonché elemento assolutamente determinante per l'equilibrio maldiviano.Proprio per tutelare questo patrimonio e per la salvaguardia dell'ambiente marino, nel 2004 è nato il, che ha oggi sede nei resort(entrambi del gruppo alberghiero Banyan Tree Hotel & Resort ), e la cui direttrice è una biologa italiana,Il primo obiettivo è quello di rigenerare la barriera corallina, attraverso la creazione di un: una griglia di ferro e palle di cemento ancorate al fondale in cui sono stati trapiantati frammenti di coralli rotti, che ricreano un habitat ideale per le moltissime varietà di pesci. Ma non solo: tra le altre attività del Marine Lab, ci sono le- lezioni di biologia marina aperte a un pubblico di tutte le età -, attività dinelle scuole locali e ovviamente uscite diOltre allo snorkeling e alle immersioni, organizzate da quasi tutti i resort, le Maldive offrono numerose attività di svago, quasi tutte a tema marino.Per gli amanti della pesca, è possibile organizzare - rivolgendosi al resort ospitante - battute diinsieme ai pescatori maldiviani, per vivere l'emozione di partire prima del tramonto, trovare il punto più adatto, armeggiare amo e lenza e premiarsi con una grigliata a base di pesce appena pescato.O ancora - verificando la disponibilità delle strutture - ammirare i fondali e la loro ricca fauna ittica a bordo di un batiscafo, oppure fare unae godere della bellezza degli atolli dall'alto.

foto Tgcom24

Ci sono alcune raccomandazioni da tenere a mente prima di partire per le Maldive, per non rischiare di avere problemi con le autorità locali. Innanzitutto, sappiate che èe che ciò vale anche per i frammenti trovati sulla spiaggia. Chi trasgredisce - e va ricordato che i bagagli in uscita vengono passati ai raggi X, per verificare che non “sfugga” ai controlli qualche oggetto di piccole dimensioni ben nascosto in valigia - rischia addirittura l'arresto.La seconda regola riguarda la tintarella:sulle spiagge maldiviane, Paese a forte regime coranico e molto sensibile all'esposizione del corpo femminile. Prima di optare per un'abbronzatura semintegrale, chiedete al personale del resort le loro regole in materia.Sempre per le signore, è bene portare sempre con sé un pareo o degli indumenti coprenti qualora si organizzino gite nei piccoli villaggi di pescatori che puntellano le isole: la popolazione potrebbe risentirsi die il rischio è di incorrere in ammende...