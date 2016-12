St Vincent e Grenadine, paradiso caraibico

Nel Mare dei Caraibi, precisamente nelle Piccole Antille, sorge l'arcipelago di, meta imperdibile per una vacanza rilassante e al tempo stesso divertente. Qui, infatti, tra una giornata al mare e una in barca a vela si festeggia il carnevale più ‘hot’ dei Caraibi, il Vincy Mas

Nel Mar dei Caraibi

L'arcipelago di Saint Vincent e Grenadine, posizionato nelle Piccole Antille tra Saint Lucia e Grenada, è formato da una trentina di isole e atolli, circondati da spiagge bianchissime e una natura verde e rigogliosa. L’isola principale è quella di Saint Vincent mentre Le Grenadine sono isole molto piccole, famose per la loro barriera corallina e per quell'acqua trasparente e cristallina che lambisce le sue spiagge. Tra le isole delle Grenadine le più conosciute sono quelle di Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Island, Palm Island e Petit St. Vincent.

Per gli amanti del mare e della vita a bordo, a Tobago Cays, Mayreau, Morpin, Mayrea, Palm Island e Petit St Vincent si organizzano escursioni di un giorno in catamarano. Colazione, pranzo e tè del pomeriggio sono serviti in barca. Meta ideale per gli appassionati del sailing è invece Macaroni Bay la spiaggia più bella di Mustique. Per raggiungere il luogo in questione vengono proposte gite giornaliere in catamarano, oltre alle gite in partenza da Bequia verso Macaroni Bay, Salt Whistle Bay, Mayreau e le Cascate della Balena nella costa nord-occidentale di St Vincent, con soste dedicate allo snorkeling e alla pesca.

Mentre per coloro che amano conoscere i luoghi attraverso la gastronomia, il mercato di Kingstown che si tiene il venerdì e il sabato è sicuramente un ottimo inizio per dare il via all’esplorazione. Nulla di meglio che partire alla ricerca di yam, eddoes, patate dolci e peperoni piccanti. Alcune specialità sono carne di agnello e capra al curry, mahi mahi, tonno bonito, snapper, pesci volanti e se davvero fortunati è possibile assaggiare anche il marlin. Nella costa occidentale la prelibatezza è la balena chiamata ‘pesce nero’. Infine, impossibile tornare a casa senza aver provato almeno una volta la birra Hairoun e il Sunset rum.