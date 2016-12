Isole Cook, paradiso nel Triangolo Polinesiano

Nell'Oceano Pacifico meridionale sorge un arcipelago di 15 piccole isole, le Cook. Poste nel cuore del Triangolo Polinesiano, formato da Hawaii, Nuova Zelanda e Isola di Pasqua, le Cook si presentano come un vero e proprio paradiso: sottili banchi corallini e atolli remoti, spiagge di sabbia bianca e verdi monti vulcanici, un ritmo di vita tranquillo e una popolazione cordiale. La meta ideale per quanti sono alla ricerca di itinerari lontani, ancora incontaminati e fuori dal turismo di massa

Cultura e tradizioni

Se avete voglia di danze tradizionali, colori e tanta musica, le isole Cook fanno al caso vostro. Gli abitanti delle Isole Cook, infatti, hanno fama di essere i migliori danzatori della Polinesia e, secondo gli esperti, si dice siano anche più bravi dei tahitiani. Le danze delle Isole Cook sono notoriamente sensuali e per tradizione vengono eseguite in onore di Tangelo, dio della fertilità e del mare. Se invece siete degli amanti dell'artigianato tipico, date un'occhiata alle asce tradizionali, con la lama in pietra e il manico in legno riccamente intagliato, i ventagli, le cinture, i cesti, i copricapo di piume e le tivaevae, coperte con applicazioni che di solito vengono usate come copriletto.

Un po' di buona cucina

Il pesce è, come in ogni isola del Pacifico che si rispetti, l’elemento base della cucina indigena: si può mangiarlo marinato con succo di lime e latte di cocco; senza dimenticare comunque, la possibilità di trovare patate dolci e tuberi vari che in molti casi si presentano cotti nell’umukai, forno tradizionale scavato nella terra. Tra i piatti più diffusi, sono da menzionare il pesce crudo in salsa di cocco (ika mata), il frutto dell'albero del pane farcito (anga kuru akaki ia) e il budino di pane (poke).